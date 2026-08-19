Jenny Elvers schockt mit Gewichtsverlust

54 Kilo waren es bei ihrer Ankunft, nur noch 47 bei den letzten Drehtagen: Jenny Elvers hat während der Aufnahmen zur SAT.1-Show "Villa der Versuchung" deutlich an Gewicht verloren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was nach einer Luxus-Villa klingt, war für die Kandidaten offenbar alles andere als komfortabel. Die Promis schliefen auf dem Boden und mussten beim Essen mit wenig auskommen – unter anderem standen kalte Kartoffeln auf dem Speiseplan.

Wer sich zusätzliche Dinge gönnen wollte, musste dafür Geld aus dem gemeinsamen Jackpot ausgeben. Ein Schokoriegel kostete beispielsweise 100 Euro, auch Getränke und Zigaretten waren teuer.

"47 Kilo sind definitiv zu wenig"

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach Elvers über die sieben Kilo, die sie während der Produktion verlor.

"Ich bin mit 54 Kilo in die Sendung reingegangen – und sagen wir es mal so, am Ende der Produktion: 47 Kilo! Nicht nachmachen, liebe Kinder", sagte die 54-Jährige.

Bei einer Körpergröße von 1,75 Metern seien 47 Kilo für sie deutlich zu wenig gewesen. "47 Kilo sind definitiv zu wenig. Ich arbeite daran und habe auch schon wieder zugenommen", erklärte Elvers gegenüber "Bild".

Schokoriegel wurden zur Notwendigkeit

© Getty Images

Um nicht noch weiter abzunehmen, griff die Schauspielerin nach eigenen Angaben bereits während der Dreharbeiten zu den teuren Extras.

"Ich musste zufüttern, denn ich nehme wahnsinnig schnell ab", erklärte Elvers. Deshalb habe sie sich täglich einen Schokoriegel oder etwas Ähnliches aus der sogenannten Kostbar gegönnt.

Das hatte allerdings Folgen für den Jackpot. Denn jeder Snack, jedes Getränk und jedes weitere Extra wurde vom möglichen Gewinn abgezogen.

Wie schnell das Preisgeld dadurch schrumpfen kann, zeigte bereits die erste Staffel: Von ursprünglich 250.000 Euro blieben am Ende nur etwas mehr als 9000 Euro übrig.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" fanden ab Februar 2026 in Thailand statt. Für Elvers blieb von der Produktion damit nicht nur eine Reality-TV-Erfahrung – sondern auch sieben Kilo weniger auf der Waage.