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Jetzt erobert Messi auch Hollywood

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Lionel Messi im Trainingsoutfit beim Verlassen eines Gebäudes mit Teamkollegen in Kansas City.
© APA/AFP/JUAN MABROMATA
Fußball-Star Lionel Messi auf luftigen Abwegen: Der Argentinier spielt in einem Werbespot für den neuen Spiderman-Film mit.
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Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt. Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Cafe kommt, um Spiderman zu suchen.

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