Jetzt erobert Messi auch Hollywood

Fußball-Star Lionel Messi auf luftigen Abwegen: Der Argentinier spielt in einem Werbespot für den neuen Spiderman-Film mit.

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Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt. Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Cafe kommt, um Spiderman zu suchen.

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Die Filmfigur Peter Parker (Holland) verschwindet - sichtlich überwältigt vom prominenten Besuch, kurz in einem Nebenzimmer - kommt als Superheld zurück und springt dann mit Messi durch eine Hochhausschlucht.