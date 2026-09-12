Fahnder verkleidet
Kika-Manager beim Wandern festgenommen
Die Festnahme des früheren Möbelhaus-Managers erfolgte im steirischen Ennstal im Rahmen einer Bergwanderung mit Freunden. Zielfahnder hatten den Ort nach mehrtägiger Beobachtung getarnt als Wanderer aufgesucht und den Mann beim Abstieg festgenommen, berichten mehrere Medien.
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Schwerer Verdacht durch die WKStA
Die Behörden werfen dem Manager vor, im Jahr 2024 über eine Unwetter-Soforthilfe-Aktion mehr als 4700 Kundinnen und Kunden getäuscht zu haben. Im Rahmen dieser Werbeaktion wurden Preisnachlässe gewährt und Anzahlungen für Waren entgegengenommen, die in der Folge nicht geliefert werden konnten. Die entstandene Schadenssumme beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf mehr als 15 Millionen Euro.
Verteidigung weist die Vorwürfe zurück
Die Rechtsvertreter des Festgenommenen weisen die Anschuldigungen zurück. Laut der Verteidigung diente die Werbeaktion dem Zweck, das Unternehmen zu retten, wobei sämtliche Anzahlungen zum Ende hin auf Absonderungskonten eingezahlt worden seien.
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