Österreichs Gesundheitssystem zählt nach Deutschland weiterhin zu den teuersten innerhalb der Europäischen Union. Das belegt der am Mittwoch in Brüssel präsentierte OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick – Europa 2026", der den heimischen Spitälern Spitzenwerte bei Behandlungen, aber auch enorme Kosten attestiert.

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Im Jahr 2024 wurden in Österreich rechnerisch 5.348 Euro pro Kopf für das Gesundheitssystem aufgewendet. Im gesamten EU-Vergleich lag lediglich Deutschland mit 5.791 Euro vor der Alpenrepublik, während im breiteren OECD-Raum nur die Nicht-EU-Staaten Schweiz (6.232 Euro) und Norwegen (5.585 Euro) höhere Summen verzeichneten. Positiv hielten die Autoren fest, dass der durchschnittliche jährliche Zuwachs der Gesundheitsausgaben hierzulande zwischen 2019 und 2024 mit 1,4 Prozent unterdurchschnittlich moderat ausfiel.

Gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung machten die Gesundheitsausgaben 11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Gleichzeitig flossen 16 Prozent der gesamten Staatsausgaben in den Gesundheitssektor, womit Österreich sehr nahe am EU-Schnitt von 15 Prozent lag. Zum Vergleich: Am höchsten war dieser Budgetanteil in Irland mit 22 Prozent, während Ungarn mit zehn Prozent das Schlusslicht bildete.

Spitzenplatz bei künstlichen Gelenken und Ärztedichte

Die enormen finanziellen Aufwendungen schlagen sich direkt in den Behandlungskapazitäten und operativen Eingriffen nieder. Österreich belegt bei zahlreichen medizinischen Leistungen absolute vordere Ränge im europäischen Vergleich:

Hüft- und Kniegelenke: Bezogen auf die Bevölkerungsgröße wurden in Österreich die zweitmeisten künstlichen Hüftgelenke und die viertmeisten Kniegelenke eingesetzt.

Bezogen auf die Bevölkerungsgröße wurden in Österreich die zweitmeisten künstlichen Hüftgelenke und die viertmeisten Kniegelenke eingesetzt. Augen-Operationen: Bei Eingriffen wegen des Grauen Stars rangiert Österreich EU-weit auf dem dritten Platz.

Bei Eingriffen wegen des Grauen Stars rangiert Österreich EU-weit auf dem dritten Platz. Bildgebende Diagnostik: Bei der Gesamtzahl an durchgeführten CT- und MRT-Untersuchungen pro Einwohner liegt das Land auf Rang zwei.

Bei der Gesamtzahl an durchgeführten CT- und MRT-Untersuchungen pro Einwohner liegt das Land auf Rang zwei. Hohe Ärztedichte: Mit 5,6 praktizierenden Ärzten je 1.000 Einwohner verzeichnet Österreich den dritthöchsten Wert in der EU, knapp hinter Griechenland und Italien.

Bei den digitalen Gesundheitsservices gibt es hingegen Aufholbedarf: Der Zugang zu elektronischen Gesundheitsakten liegt zwar stabil bei 89 Prozent, die tatsächliche Nutzung digitaler Angebote durch Patienten beträgt jedoch lediglich 23 Prozent. Das liegt unter dem EU-Schnitt von 28 Prozent, lässt das Nachbarland Deutschland mit nur fünf Prozent aber weit hinter sich.

Hoher Konsum von Alkohol und E-Zigaretten

Schattenseiten offenbart der Bericht bei Lebensstil und Prävention. Zwar verzeichnete Österreich beim Alkoholkonsum zwischen 2019 und 2024 einen leichten Rückgang, liegt mit mehr als elf Litern reinem Alkohol pro Kopf ab 15 Jahren aber hinter Portugal und Lettland auf Rang drei im europäischen Hochkonsum-Vergleich. Der EU-Schnitt liegt bei 9,4 Litern, während Zypern und Griechenland weniger als sieben Liter verzeichnen. Ein halber Liter Bier mit fünf Volumenprozent entspricht 25 Millilitern reinem Alkohol.

Gesundheitsausgaben pro Kopf 2024 © APA

Besonders auffällig ist das Konsumverhalten der Jugend: 60 Prozent der 15- bis 16-Jährigen gaben an, im Vormonat Alkohol getrunken zu haben (EU-Schnitt: 44 Prozent). Mehr als ein Fünftel dieser Altersstufe griff trotz bestehender Verbote zur Zigarette (EU-Schnitt: 18 Prozent), während der Konsum von E-Zigaretten auf 28 Prozent kletterte (EU-Schnitt: 23 Prozent). Beim Konsum von Cannabis und Kokain bei Personen zwischen 15 und 34 Jahren liegt Österreich hingegen unter dem europäischen Mittelwert.

Vorbild bei Antibiotika und höhere Lebenserwartung

Als Musterschüler präsentiert sich Österreich beim gezielten Einsatz von Arzneimitteln. Hinter den Niederlanden weist Österreich den zweitniedrigsten Pro-Kopf-Verbrauch an Antibiotika auf. Gemeinsam mit Finnland hat die Republik das nationale Reduktionsziel für 2030 bereits vorzeitig erfüllt, während die gesamte EU ihren Verbrauch bis 2030 ausgehend von 2025 um weitere 16 Prozent drosseln müsste.

Erfreulich stellt sich auch die Lebenserwartung dar: Für ein 2024 geborenes Kind in Österreich beträgt sie prognostizierte 82,1 Jahre, was über dem EU-Schnitt von 81,5 Jahren liegt (Spitzenreiter Spanien erreicht 84 Jahre). Ernst bleibt die Lage bei der psychischen Gesundheit: Während die Suizidrate in der EU zwischen 2013 und 2023 um mehr als zehn Prozent sank, bleibt der Wert in Österreich vergleichsweise hoch – nur Litauen, Slowenien und Ungarn verzeichneten 2023 höhere Raten. Für Menschen in Krisensituationen steht die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 sowie für Jugendliche das Hilfsangebot von Rat auf Draht unter 147 kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung.