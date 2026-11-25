Luxus-Vergnügen
Teure Gipfel: Hier zahlen Ski-Urlauber am meisten
Das zeigt der aktuelle Skipreis-Index, für den 265 Destinationen mit mindestens 20 Pistenkilometern verglichen wurden. Berücksichtigt wurden Tages-Skipass und durchschnittliche Unterkunftskosten pro Person.
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Heimische Nummer 1 ist Obergurgl
Besonders teuer ist Obergurgl-Hochgurgl in Tirol: Mit durchschnittlich 262,50 Euro pro Person und Tag landet das Gebiet europaweit auf Platz vier. Noch davor liegen das Schweizer Zermatt mit 303,86 Euro, Cortina d’Ampezzo in Italien mit 290,50 Euro und St. Moritz mit 263,99 Euro.
Luxus am Arlberg
Auch Ski Arlberg (256 Euro) und der Hintertuxer Gletscher (255,50 Euro) sind echte Luxusdestinationen. Obertauern kostet im Schnitt 246 Euro, Ischgl immerhin noch 234,50 Euro pro Tag. Damit ist Österreich gleich fünfmal in den Top Ten vertreten.
Hinterstoder ist preiswerter
Doch es geht auch deutlich günstiger: Die preiswerteste heimische Destination im Vergleich ist Hinterstoder-Höss mit durchschnittlich 110,50 Euro pro Person und Tag. Das Lachtal (111,50 Euro) und die Axamer Lizum (115,25 Euro) folgen knapp dahinter. In mehr als einem Drittel der untersuchten österreichischen Skigebiete kostet ein Tag samt Unterkunft weniger als 150 Euro.
Frankreich schont das Börserl
Europas Schnäppchen finden sich allerdings vor allem in Frankreich. Neun der zehn günstigsten Skigebiete liegen dort. Spitzenreiter ist Roubion les Buisses in den französischen Seealpen: Gerade einmal 40,50 Euro kostet dort ein Skitag inklusive Übernachtung. Zum Vergleich: In Zermatt ist das Vergnügen fast siebeneinhalbmal so teuer.
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