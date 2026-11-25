Skifahren ist Luxusvergnügen! Wer in Österreich auf die Piste will, muss in vielen Regionen tief in die Tasche greifen. Fünf heimische Skigebiete schaffen es unter die zehn teuersten Europas.

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Das zeigt der aktuelle Skipreis-Index, für den 265 Destinationen mit mindestens 20 Pistenkilometern verglichen wurden. Berücksichtigt wurden Tages-Skipass und durchschnittliche Unterkunftskosten pro Person.

Heimische Nummer 1 ist Obergurgl

Besonders teuer ist Obergurgl-Hochgurgl in Tirol: Mit durchschnittlich 262,50 Euro pro Person und Tag landet das Gebiet europaweit auf Platz vier. Noch davor liegen das Schweizer Zermatt mit 303,86 Euro, Cortina d’Ampezzo in Italien mit 290,50 Euro und St. Moritz mit 263,99 Euro.

Luxus am Arlberg

Auch Ski Arlberg (256 Euro) und der Hintertuxer Gletscher (255,50 Euro) sind echte Luxusdestinationen. Obertauern kostet im Schnitt 246 Euro, Ischgl immerhin noch 234,50 Euro pro Tag. Damit ist Österreich gleich fünfmal in den Top Ten vertreten.

Hinterstoder ist preiswerter

Doch es geht auch deutlich günstiger: Die preiswerteste heimische Destination im Vergleich ist Hinterstoder-Höss mit durchschnittlich 110,50 Euro pro Person und Tag. Das Lachtal (111,50 Euro) und die Axamer Lizum (115,25 Euro) folgen knapp dahinter. In mehr als einem Drittel der untersuchten österreichischen Skigebiete kostet ein Tag samt Unterkunft weniger als 150 Euro.

Frankreich schont das Börserl

Europas Schnäppchen finden sich allerdings vor allem in Frankreich. Neun der zehn günstigsten Skigebiete liegen dort. Spitzenreiter ist Roubion les Buisses in den französischen Seealpen: Gerade einmal 40,50 Euro kostet dort ein Skitag inklusive Übernachtung. Zum Vergleich: In Zermatt ist das Vergnügen fast siebeneinhalbmal so teuer.