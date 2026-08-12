Nach Funkstille: Krebskranke Patrice Aminati meldet sich aus Krankenbett

Nach wochenlanger Funkstille meldet sich Patrice Aminati erneut bei ihren Fans – diesmal aus dem Krankenhaus. Trotz ihrer schweren Erkrankung zeigt sich die 31-Jährige kämpferisch.

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In ihrer Instagram-Story teilt Patrice Aminati ein Foto aus dem Krankenhaus. Im OP-Kittel, an mehrere Schläuche angeschlossen und mit einem Lächeln im Gesicht blickt sie in die Kamera.

Die Zeit in der Klinik versucht sich die Influencerin offenbar mit ihren Fans zu vertreiben. "Mein Zeitvertreib, all eure unterhaltsamen Storys und schönen Urlaubsbilder anschauen ... Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer, eure Patrice", schreibt sie zu den Aufnahmen.

Auch über liebe Nachrichten darf sie sich freuen. Neben ihrem Krankenbett stehen mehrere Blumensträuße. Ihre Mutter brachte ihr zudem eine große Auswahl an Büchern mit, wie ein weiteres Video zeigt.

Trotz schwerer Erkrankung kämpferisch

Bei Aminati wurde sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter Charly Malika schwarzer Hautkrebs festgestellt. Die Erkrankung hat inzwischen in mehrere Organe gestreut und gilt als unheilbar. Patrice wird palliativ behandelt. Ende 2025 trennte sie sich von ihrem Ehemann, Moderator Daniel Aminati.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die 31-Jährige nach längerer Funkstille wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Damals schrieb sie: "Ich lebe noch. Ich lebe gern. Ich versuche, im Jetzt zu leben." Und auch jetzt zeigt sie sich entschlossen: "Aufgeben ist keine Option."