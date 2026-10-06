oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Ferien

Kroatien baut Urlaubsinsel komplett um

OR
von
Strand in Baska Voda mit bunten Sonnenschirmen, türkisfarbenem Wasser und Bergen im Hintergrund.
© Getty Images
Wer künftig Urlaub in Baška auf der Insel Krk macht, trifft auf eine völlig erneuerte Küstenzone. Die Gemeinde investiert über acht Millionen Euro in Promenade und Strandbereiche.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Gemeinde auf der kroatischen Insel Krk hat mit der Neugestaltung ihres Küstenbereichs begonnen, was auch für zahlreiche Urlauber aus Österreich spürbare Veränderungen bringt. Laut einem Bericht der "Kleine Zeitung" stehen für die sogenannte "Etapa 2A" der "Entwicklung der Küstenzone Baška" insgesamt 8.018.780 Euro zur Verfügung. Es handelt sich dabei um das "bisher größte Infrastrukturprojekt der Gemeinde", das mit EU-Mitteln kofinanziert wird. Die Bauarbeiten werden von der Firma GP Krk d. o. o. ausgeführt und erstrecken sich vom Kreuzungsbereich der Ulica Emila Geistlicha mit der Ulica Palada bis zur Mole Mala Riva. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2027 abgeschlossen werden.

Auch interessant

Erneute Zusammenstöße mit Polizei bei Schülerprotesten in Frankreich

Katalanen-Rebell Puigdemont darf nach Spanien

Drohnen versenken Schiff im Schwarzen Meer

Neugestaltung der beliebten Promenade

In diesem Abschnitt werden die Badebereiche grundlegend erneuert. Entlang der Uferpromenade entstehen neue Aufenthaltsbereiche, bei denen natürliche Materialien wie Holz und Stein zum Einsatz kommen. Bisher war der Küstenbereich stark betoniert, was sich nun durch umfassende landschaftsbauliche Veränderungen ändern soll.

Neue Grünflächen spenden Schatten

Geplant sind Grünflächen mit hochgewachsenen Bäumen sowie Stauden und Sträuchern. Diese sollen Urlaubern und Anrainern künftig bei heißen Temperaturen Schatten bieten. Damit die Pflanzen auch während des Hochsommers ausreichend versorgt bleiben, wird eine automatische Bewässerungsanlage installiert.

Einschränkungen für Anrainer und Urlauber

Bis sämtliche Teile des Projekts einschließlich der Bepflanzung vollständig erneuert sind, kann es bis zu zwei Jahre dauern. Die Gemeinde versucht, die Auswirkungen möglichst gering zu halten, jedoch sind zeitweise Sperrungen einzelner Abschnitte und Einschränkungen bei der gewohnten Nutzung des Küstenbereichs unvermeidbar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

EU: Zeitumstellung-Studie erscheint zum Jahresende

Was eine Riesenmuschel über 30 Jahre Klima verrät

Kroatien baut Urlaubsinsel komplett um

Erneute Zusammenstöße mit Polizei bei Schülerprotesten in Frankreich

Schwere Unwetter wüten von Spanien bis Kroatien

KI alarmierte die Polizei wegen Chat

Messer-Mädchen läuft an Schuler Amok

Ballerina Boobs: Der neueste Beauty-OP-Trend erklärt

Katalanen-Rebell Puigdemont darf nach Spanien

Drohnen versenken Schiff im Schwarzen Meer