Krümel und Flocke aus Pool gerettet

Beinahe tödlicher Badeausflug: „Krümel" und „Flocke" sind in Pools in Groß-Enzersdorf und Strasshof gefallen und konnten nicht mehr heraus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zum Glück entdeckten Besitzer die Tiere rechtzeitig und brachten sie in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.

Dort gibt es Entwarnung: Beide Igel sind nicht schwer verletzt und erholen sich vom Schock. Krümel wiegt nur 180 Gramm und überwintert wohl in der Station. Flocke bringt 400 Gramm auf die Waage und kommt vermutlich noch heuer wieder in die Freiheit.

Pool wird zur Falle

Solche Fälle häufen sich. Im Herbst werden Becken seltener genutzt und kontrolliert, das macht sie für Kleintiere gefährlich. Igel schwimmen zwar hinein, kommen an glatten Wänden aber nicht mehr hoch. Erschöpfung und Kälte werden schnell lebensbedrohlich.

Stationsleiter Hans Frey sagt: Ein Pool ohne Ausstiegshilfe wird rasch zur tödlichen Falle. Und, wichtig: Eine Rampe oder eine Abdeckung kann Igelleben retten.