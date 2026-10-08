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Dienst am Bürger

149 neue Polizisten für NÖ

Rudolf Preyer
von
Run auf die Uniform.
© LPD NÖ
Fast 1.000 Bewerber kämpfen in Niederösterreich um nur 225 Ausbildungsplätze.
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Die Polizeischulen sind voll: In Lanzenkirchen werden 74 frisch ausgemusterte Polizisten verabschiedet, 75 Schüler legen ihr Gelöbnis ab. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagt, die hohen Bewerberzahlen zeigen, dass der Polizeiberuf höchste Anerkennung genießt.

Landespolizeidirektor Franz Popp nennt die Neuen eine wichtige Verstärkung. Sie brauchen Tatkraft, Empathie und Verantwortungsgefühl.

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Wien auf Zeit

Mehr Bewerber sollen eine Chance bekommen: Wer bei „Wien auf Zeit" aufgenommen wird, dient fünf Jahre in der Bundeshauptstadt. Danach garantiert ein Vertrag die Rückkehr nach Niederösterreich, mit Großstadterfahrung im Gepäck.

Gleichzeitig soll die lange Versetzungsliste der Wiener Beamten, die nach Niederösterreich wollen, Zug um Zug schrumpfen. Der Festakt endet mit Musikverein, Segnung und Hymnen am Hauptplatz.

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