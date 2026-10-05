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FAIR FOR ART kehrt ins Künstlerhaus zurück

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Das Künstlerhaus in Wien mit Plakaten der Ausstellung "Albertina modern: The Beginning".
© Wikipedia/Gugerell
Die FAIR FOR ART Vienna öffnet von 7. bis 11. Oktober 2026 wieder im Wiener Künstlerhaus ihre Türen und bringt moderne und zeitgenössische Kunst mitten ins Zentrum der Stadt.
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Nach vielen Jahren an einem anderen Standort kehrt die renommierte Kunstmesse an ihren ursprünglichen Schauplatz zurück. Im Künstlerhaus am Karlsplatz treffen von 7. bis 11. Oktober internationale und heimische Galerien auf Kunstfans, Sammler und neugierige Besucher. Zu sehen und zu kaufen gibt es Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert – von etablierten Größen bis zu spannenden jüngeren Positionen. Auch bekannte Namen wie Hermann Nitsch, Max Weiler, Xenia Hausner und Gunter Damisch sind vertreten.

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Gemälde mit alten Geschäftsschildern, Werbung und einer Frau mit Schirm im Mittelpunkt.
Franz Zadrazil: "Flesch" (1973). © PAUL PLUTSCH www.fotoplutsc

Das Comeback hat Symbolkraft: Das traditionsreiche Künstlerhaus war bereits früher das Zentrum einer internationalen Kunstmesse. Nun soll die FAIR FOR ART Vienna dort erneut ein kräftiges Zeichen für den Wiener Kunststandort setzen. Insgesamt präsentieren 28 renommierte Galerien und Kunsthandlungen ihre Schätze.

Frau mit blondem Haar steht auf Felsen vor einem surreal geteilten Meer und Himmel.
Christopher Corso: „Split Decision" (2025). © Galerie Szaal

Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr, am letzten Messetag bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 20 Euro, Senioren zahlen 14 Euro. Am 9. Oktober gibt es den FAIR FOR ART Day mit vergünstigtem Eintritt um 12 Euro. Für Schüler und Studenten bis 27 sowie Besitzer der NÖ-Card ist der Eintritt frei.

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