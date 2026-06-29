LH Mikl-Leitner empfängt thailändische Prinzessin

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durfte kürzlich Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn von Thailand in der Wachau willkommen heißen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Prinzessin, eine der angesehensten Persönlichkeiten des thailändischen Königshauses und weithin verehrt für ihr Wirken in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur, bereicherte Niederösterreich mit einem Besuch von besonderer diplomatischer Bedeutung.

Im Mittelpunkt der Begegnung standen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Thailand und Österreich sowie die vielfältigen Verbindungen in Kultur, Tourismus und Wirtschaft. Die Landeshauptfrau betonte die internationale Ausstrahlungskraft der Region: „Gerade die Wachau, unsere Stifte und Klöster sowie die einzigartige Verbindung von Kultur, Geschichte und Landschaft hinterlassen bei Gästen aus aller Welt einen bleibenden Eindruck." Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, die auch der deutschen Sprache mächtig ist, zeigte sich von diesem kulturellen Erbe sichtlich beeindruckt.

Ihre Königliche Hoheit zeigte sich von Kulturlandschaft beeindruckt

Landeshautfrau Johanna Mikl-Leitner mit der thailändische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn und Andreas Nunzer, Bürgermeister von Spitz an der Donau. © NLK Khittl

Ein besonderer Programmpunkt war der gemeinsame Besuch des Schifffahrtsmuseums Spitz, das die jahrhundertelange Rolle der Donau als Handels- und Kulturachse Europas eindrucksvoll vergegenwärtigt.

Für Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) trägt der Besuch auch persönliche Bedeutung: Bereits 2012 war ihr im Rahmen einer Reise nach Thailand in ihrer damaligen Funktion als Bundesministerin für Inneres eine erste Begegnung mit der Prinzessin vergönnt. „Solche langjährigen Kontakte sind eine wertvolle Grundlage für gegenseitiges Verständnis und gute internationale Beziehungen", so die Landeshauptfrau.

Niederösterreichs Rolle als weltoffene Region im Herzen Europas

Der Besuch Ihrer Königlichen Hoheit setzt ein weithin sichtbares Zeichen für den kulturellen Dialog zwischen Thailand und Österreich – und für Niederösterreichs Rolle als weltoffene Region im Herzen Europas.