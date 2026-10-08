Lidl: Große Änderung in allen Filialen

Lidl Österreich erweitert seine Lidl-Plus-App um ein neues Punktesystem.

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Kunden können ab sofort bei Einkäufen über die App "Lidl Punkte" sammeln und diese später gegen verschiedene Prämien eintauschen. Zum Start werden allen Nutzerinnen und Nutzern 70 Punkte gutgeschrieben.

Insgesamt stehen im neuen Punktestore mehr als 270 Belohnungen zur Auswahl. Dazu zählen unter anderem Gratis-Artikel und Gutscheine. Eine Kaisersemmel kann beispielsweise für 20 Punkte eingelöst werden. Als derzeit wertvollste Prämie nennt Lidl eine kostenlose Jahres-Vignette, für die 1.000 Punkte erforderlich sind.

Zusätzliche Aktionen sollen das Sammeln der Punkte beschleunigen. Bei sogenannten Punkte-Boostern können Kundinnen und Kunden beispielsweise zeitweise die doppelte Punkteanzahl für ihre Einkäufe erhalten.

Bestehende Vorteile bleiben erhalten

Das neue System ergänzt die bisherigen Funktionen der Lidl-Plus-App. Rabatte und individuell zugeschnittene Gutscheine bleiben weiterhin verfügbar und werden unabhängig von den gesammelten Punkten angeboten.

Laut Lidl Österreich nutzen mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen die App. "Mit den Lidl Punkten gehen wir den nächsten Schritt in der Evolution von Lidl Plus", erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich. Die Punkte würden beim Einkauf automatisch gesammelt und könnten anschließend nach eigener Wahl für verschiedene Prämien eingesetzt werden.