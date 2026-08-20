Lorde als Spaßbremse am Frequency

Nach 13 langen Jahren des Wartens zündete Lorde am Donnerstag endlich ihren Überhit "Royals" auch live in Österreich. Bei einer eindringlichen aber fordernden Avantgarde-Show am Frequency.

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In Österreich ticken die Uhren immer etwas langsamer. Im Falle der neuseeländisch-kroatischen Pop-Elfe Lorde gleich um 13 Jahre. So lange dauerte es nämlich bis ihr Überhit "Royals", mit dem sie auch zwei Grammys einfuhr, endlich live bei uns angestimmt wurde. Am Donnerstag um 21.50 Uhr war es beim Frequency Festival endlich soweit. Und scheinbar war Lorde das lange Warten der heimischen Fans auf den Hit bewusst. Schließlich zündete sie "Royals" in St. Pölten ja gleich als Opener.

Als eine Art Performance ja sowieso. Schließlich schritt sie nach einem kurzen Percussion-Intro dazu zu einem Waschbecken (!) am linken Bühnenrand um dort ihre 185 Dollar teure "Snow Peak Aurora Bottle“ Titan-Wasserflasche zu befüllen. Der schräge Auftakt einer Avantgarde-Show, bei der Lorde unter ständiger Beobachtung von einem halben Dutzend Kameras, auch auf überdimensionalen Video-Würfeln abrockte („Current Affairs“), balletartige Tanzeinlagen hinlegte und mit Deutsch-Kenntnissen verblüffte: "Hallo wir gehts euch? Alles gut?"

Schräger Frequency-Auftritt von Lorde. © Instagram

Spektakuläre Bühnenshow von Lorde. © Instagram

Eine spannende, aufwühlende und künstlerisch wertvolle Show. Für das Party-Publikum an der Traisen aber doch etwas zu fordernd und somit durchaus eine Spaßbremse.