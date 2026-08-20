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1. Highlight

Zara Larsson mit heißer Frequency-Show im Regen

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Sängerin in buntem Outfit performt mit Mikrofon auf einer Festivalbühne.
© WireImage
Heiß, heißer, Zara Larsson. Die kesse Schwedenbombe brachte am Donnerstag die TikTok-Hymne "Lush Life" und die prickelndste Show des Sommers nach St. Pölten.
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Es war neben der WM-Hymne "Dai Dai" von Shakira und Buma Boy der größte Hit des Sommers. "Lush Life" von Zara Larsson. 11 Jahre nach der Veröffentlichung holte sie damit auch in Österreich Platz 1. Jetzt ließ sie mit der TikTok-Sommerhymne das Frequency Festival beben. Als frühes erstes Highlight!

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Vom Opener "Midnight Sun", den sie im Starkregen zündete, bis zum Finale rund um ihre Clean-Bandit-Kollabo "Symphony" lieferte die Schwedenbombe in St. Pölten ein bunte Pop(o)-Revue der (S)extra-Klasse. Laszives Hüftkreisen, verführerische Posen und die heißesten Sounds des Sommers inklusive.

Heiße Show

Umrahmt von sechs leichtbekleideten Tänzerinnen trippelte sie im knappen gelben Bustier und verboten kurzen Shorts zu Hits wie "Ruin My Life" oder "Never Forget You" zwischen Wald-und-Wiesen-Video-Show und Las Vegas Show-Treppe rum. Dazu gab’s aufmunternde Sprüche für die tapferen Fans („Ihr schaut sexy aus in euren Regenjacken!“) und bei "Hot & Sexy" auch ein rosafarbenes Barbie-Cabrio mit dem zweideutigen Nummernschild "Puss Puss 97".

Menschen in Regenponchos stehen vor der Space Stage beim Frequency Festival mit Unwetterwarnung auf Monitoren.
Die Fans trotzden dem Regen. © APA/FLORIAN WIESER

Als Highlight holte Zara zu "Lush Life" natürlich wieder einen Fan auf die Bühne. Für ein gemeinsames Tänzchen. So wie bei ihrer viralen Video-Sensation, die ihr mit 11 Jahren Verspätung bei uns den ersten Nummer-eins-Hit brachte.

Eine heiße Show, mit der Zara Larsson nicht nur den Regen vergessen ließ, sondern auch die Latte für die weiteren Frequency-Top-Acts wie Lorde, Kraftklub, Sido oder Twenty One Pilots verdammt hoch legte.

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