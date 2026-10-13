McDonald’s streicht Kult-Burger!

Schlechte Nachrichten für Burger-Fans: McDonald’s nimmt einen seiner Kult-Burger aus dem Sortiment. Der beliebte McRib verschwindet in Deutschland am 27. Oktober von der Speisekarte.

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Die Fast-Food-Kette verkündete das Aus per Newsletter. Auch in Österreich hat der Burger Kultstatus – hierzulande war er allerdings ohnehin nur selten zu haben.

Seit 1989 auf der Speisekarte

Der McRib gehört für viele Fans zu den Kultprodukten von McDonald’s. Der Burger mit Schweinefleisch-Patty, Zwiebeln, Gurken und BBQ-Sauce wird in Deutschland bereits seit 1989 durchgehend angeboten. Damit war Deutschland neben Luxemburg eines der letzten Länder, in denen der Klassiker dauerhaft erhältlich war.

In den meisten anderen Ländern verschwand der McRib bereits 2006 aus dem regulären Sortiment. Seither kehrte er dort immer wieder als zeitlich begrenztes Angebot zurück. Auch in Österreich stand der Burger nie dauerhaft auf der Speisekarte und war daher deutlich seltener erhältlich als bei unseren deutschen Nachbarn.

Am 27. Oktober ist Schluss

Laut der Ankündigung von McDonald’s wird der klassische McRib nur noch bis zum 27. Oktober angeboten. © Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Für deutsche Fans läuft nun die Zeit ab: Laut der Ankündigung von McDonald’s wird der klassische McRib nur noch bis zum 27. Oktober angeboten. Warum der Konzern den Burger aus dem Sortiment nimmt, wurde nicht bekannt gegeben.

Dieser Burger kommt als Nachfolger

Als Alternative bringt McDonald’s in Deutschland den "McRib Sweet Heat" auf den Markt. Statt der gewohnten BBQ-Sauce wird die Variante mit einer feurig-süßen Chilisauce serviert.

Doch auch der Nachfolger bleibt nur für kurze Zeit erhältlich. Ob der McRib Sweet Heat oder das Original künftig auch wieder in Österreich angeboten werden, ist nicht bekannt.