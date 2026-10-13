Burger-Schock
McDonald’s streicht Kult-Burger!
Die Fast-Food-Kette verkündete das Aus per Newsletter. Auch in Österreich hat der Burger Kultstatus – hierzulande war er allerdings ohnehin nur selten zu haben.
Seit 1989 auf der Speisekarte
Der McRib gehört für viele Fans zu den Kultprodukten von McDonald’s. Der Burger mit Schweinefleisch-Patty, Zwiebeln, Gurken und BBQ-Sauce wird in Deutschland bereits seit 1989 durchgehend angeboten. Damit war Deutschland neben Luxemburg eines der letzten Länder, in denen der Klassiker dauerhaft erhältlich war.
In den meisten anderen Ländern verschwand der McRib bereits 2006 aus dem regulären Sortiment. Seither kehrte er dort immer wieder als zeitlich begrenztes Angebot zurück. Auch in Österreich stand der Burger nie dauerhaft auf der Speisekarte und war daher deutlich seltener erhältlich als bei unseren deutschen Nachbarn.
Auch interessant
Am 27. Oktober ist Schluss
Für deutsche Fans läuft nun die Zeit ab: Laut der Ankündigung von McDonald’s wird der klassische McRib nur noch bis zum 27. Oktober angeboten. Warum der Konzern den Burger aus dem Sortiment nimmt, wurde nicht bekannt gegeben.
Dieser Burger kommt als Nachfolger
Als Alternative bringt McDonald’s in Deutschland den "McRib Sweet Heat" auf den Markt. Statt der gewohnten BBQ-Sauce wird die Variante mit einer feurig-süßen Chilisauce serviert.
Doch auch der Nachfolger bleibt nur für kurze Zeit erhältlich. Ob der McRib Sweet Heat oder das Original künftig auch wieder in Österreich angeboten werden, ist nicht bekannt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden