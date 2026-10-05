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Medizin-Nobelpreis geht an zwei Deutsche

Goldene Nobelpreis-Medaille in einer offenen Box auf einem Holztisch.
© NurPhoto via Getty Images
Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht dieses Jahr an drei Männer "für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik".
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Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekannt. Die Preisträger sind Karl Deisseroth aus den USA sowie die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die erste Vergabe der Nobelpreise jährt sich heuer zum 125. Mal.

Im Vorjahr war der Medizin-Nobelpreis an Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan gegangen - Forschende auf dem Gebiet der Immuntoleranz. Sie haben laut Nobelkomitee gezeigt, "wie das Immunsystem in der Balance gehalten wird".

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Die Bekanntgabe im Bereich Medizin leitete die Nobelpreis-Woche ein: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie mitgeteilt, Literatur folgt am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am kommenden Montag sind die Wirtschaftswissenschaften dran. Die Auszeichnungen werden dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, verliehen.

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