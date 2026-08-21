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LED-Umstellung

Mehr Licht für Angstraum Volksgarten

Straßenlaterne
© Stadt LInz
Mehr Energieeffizienz, mehr Verkehrssicherheit, mehr Aufenthaltsqualität: Linzer Straßenbeleuchtung wird von Jahr zu Jahr smarter.
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Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt die Wirkung der Beleuchtungsmodernisierung in der Landeshauptstadt. 2020 verfügte Linz über 20.402 Leuchten, davon 2.610 mit LED-Technik. Der LED-Anteil lag bei 12,8 Prozent. Bis Ende 2025 stieg die Zahl der LED-Leuchten auf 7.719 und der Anteil auf 36,6 Prozent. Gleichzeitig sank der jährliche Stromverbrauch von 7.449.098 auf 6.213.872 Kilowattstunden.

Mehr Sicherheitsgefühl

Ein besonderes Projekt ist jenes im Volksgarten für mehr Sicherheitsgefühl. "Derzeit erfolgt die Abstimmung mit den fachlich überschneidenden Ressorts aus dem Sicherheits- und Umweltbereich, anschließend wird das Projekt gemeinsam vorgestellt werden," so der für Beleuchtung zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP). "Klar muss uns allen sein, dass die verbesserte Beleuchtung nur Teil eines Maßnahmenbündels für mehr Sicherheit am Volksgarten sein kann."

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Im Hafen und in Urfahr

Bis Jahresende sind weitere Beleuchtungsprojekte Am Aufeld, am Zeillingerweg, im Bereich Schwaigaustraße und Oidener Straße, an der Hafenstraße und Gallanderstraße, in der Gutenbergstraße, in der Dornacher Straße sowie in der Begegnungszone beim Spielplatz in der Oidener Straße geplant.

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