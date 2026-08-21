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Maismania: Nachts ins Mais-Labyrinth

Mais-Labyrinth
© Getty Images
Das Festival Maismania rund um das größte Maislabyrinth Oberösterreichs in Wilhering bietet neben Speed-Dating, Grillabenden auch eine besondere Nachtveranstaltung an.
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Zentrales Element der Maismania in Wilhering (Bez. Linz-Land) ist ein XXL-Maislabyrinth, das Besucher noch bis 6. September mit kniffligen Rätseln auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise schickt.

Am Samstag, 22. August bleibt das Maislabyrinth nach Einbruch der Dunkelheit offen - zum letzten Mal in dieser Saison. Drinnen ist es stockfinster: Die Besucher kommen nur mit Taschenlampe, Handylicht oder Stirnlampe durch. Ein besonderes, leicht gruseliges Erlebnis - nicht nur für Kinder. Man darf sich von 21 bis 22 Uhr nur mit eigener Lichtquelle auf die Suche machen.

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Eintritt: 10 Euro Erwachsene, 7 Euro Kinder, Snack & Getränk oder Eis inklusive. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 06765552080.

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