Maismania: Nachts ins Mais-Labyrinth

Das Festival Maismania rund um das größte Maislabyrinth Oberösterreichs in Wilhering bietet neben Speed-Dating, Grillabenden auch eine besondere Nachtveranstaltung an.

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Zentrales Element der Maismania in Wilhering (Bez. Linz-Land) ist ein XXL-Maislabyrinth, das Besucher noch bis 6. September mit kniffligen Rätseln auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise schickt.

Am Samstag, 22. August bleibt das Maislabyrinth nach Einbruch der Dunkelheit offen - zum letzten Mal in dieser Saison. Drinnen ist es stockfinster: Die Besucher kommen nur mit Taschenlampe, Handylicht oder Stirnlampe durch. Ein besonderes, leicht gruseliges Erlebnis - nicht nur für Kinder. Man darf sich von 21 bis 22 Uhr nur mit eigener Lichtquelle auf die Suche machen.

Überraschung mitten im Labyrinth

Es gibt eine Überraschung an der Labstation mitten im Labyrinth.

Eintritt: 10 Euro Erwachsene, 7 Euro Kinder, Snack & Getränk oder Eis inklusive. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 06765552080.