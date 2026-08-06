Messi-Hammer beim FC Barcelona

Spanische Medien berichten über den Coup des Jahres.

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Es ist die Sensation, auf die alle Barcelona-Fans sehnsüchtig gewartet haben: Der Name Messi kehrt zurück ins Camp Nou!

La Masia wartet

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, steht der megasensationelle Wechsel von Thiago Messi (13) kurz bevor. Der älteste Sohn von Fußball-Gott Lionel Messi wird im November in die U14-Mannschaft von FC Barcelona wechseln und seine Ausbildung in der legendären Talentschmiede La Masia beginnen.

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Abschied aus Miami

Was für eine irre Geschichte! Genau an dem Ort, an dem sein Vater Lionel einst als schüchterner Teenie seine Weltkarriere startete und zum besten Fußballer aller Zeiten reifte, soll nun Thiago den nächsten gigantischen Schritt machen. Bislang kickte der Messi-Sprössling in den Nachwuchsteams von Inter Miami, wo er bereits mit spektakulären Toren für Aufsehen sorgte. Pünktlich zu seinem 14. Geburtstag am 2. November kann Thiago Messi zum FC Barcelona wechseln.

Eigene Geschichte

Während Vater "Leo" in den USA seine Karriere ausklingen lässt, richtet sich der Blick der Fußballwelt ab November wieder voll nach Barcelona: Nun ist es an Thiago, seine ganz eigene Geschichte im Trikot der Blaugrana zu schreiben!