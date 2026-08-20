Mia Julia schießt heftig gegen Isi Glück

Auf Mallorca herrscht dicke Luft zwischen den beiden größten weiblichen Stars der Party-Szene. Mia Julia greift ihre Kollegin Isi Glück auf Instagram mit extrem harten Worten an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die beiden Megapark-Ikonen stehen eigentlich für ausgelassene Partystimmung, pure Lebensfreude und unbeschwerte Stunden unter der spanischen Sonne. Doch hinter den Kulissen der berühmten Party-Metropole brodelt es gewaltig, und von guter Laune ist derzeit absolut nichts mehr zu spüren. Ein tiefgreifender Streit zwischen den beiden Ballermann-Sängerinnen Mia Julia und Isi Glück ist am Mittwoch völlig eskaliert und wird nun in aller Öffentlichkeit ausgetragen.

Der Auslöser für den heftigen Zorn von Mia Julia war eine Debatte über die Entwicklung der mallorquinischen Partyszene. Die Sängerin, die bereits seit fast fünfzehn Jahren eine feste und unumstrittene Größe auf der Urlaubsinsel ist, stört sich massiv an bestimmten Trends der jüngeren Vergangenheit. Sie kritisierte öffentlich, dass immer mehr Influencer und Reality-TV-Stars den Ballermann als reines Sprungbrett für schnelle Reichweite und Karriere nutzen würden.

Der Auslöser: Harte Kritik an Influencern

Mia Julia machte ihrem Ärger über diese Entwicklung auf Social Media Luft. Sie erklärte, dass es sie extrem störe, wenn Personen, die die Szene gar nicht ernst nehmen würden, mit Kameras und Mikrofonen durch die Party-Hochburg ziehen oder plötzlich eigene Songs veröffentlichen wollen. Dies sei, so die Sängerin wörtlich, ein regelrechter "Arschtritt für uns Künstler, die sich hier jeden Tag mit der Szene beschäftigen. Die das leben, lieben und fühlen."

Diese deutliche Kritik wollte ihre Megapark-Kollegin Isi Glück jedoch nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Auf Instagram bezog die ehemalige "Miss Germany", die seit dem Jahr 2017 regelmäßig an der Playa de Palma auftritt, Stellung und widersprach der Darstellung vehement. Sie betonte, dass dies keineswegs die vorherrschende Meinung unter allen Partykünstlern vor Ort sei.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Isi Glück wehrt sich und fordert Chancen für alle

Isi Glück verwies in ihrer Argumentation auf ihren eigenen Werdegang und erklärte, dass auch sie einst als Neuling nach Mallorca gekommen sei und sich das Vertrauen des Publikums hart erarbeiten musste. Jeder habe eine faire Chance verdient, sich auf der Bühne zu beweisen. "Ich wünsche mir keinen Ballermann, bei dem wir Künstler entscheiden dürfen, wer hier dazugehören darf und wer draußen bleiben soll."

Diese Reaktion brachte das Fass für Mia Julia endgültig zum Überlaufen. Am Mittwoch holte sie in ihrer Instagram-Story zum verbalen Rundumschlag aus und attackierte Isi Glück auf persönlicher Ebene so scharf wie noch nie zuvor.

Die heftigsten Vorwürfe von Mia Julia an Isi Glück im Überblick:

Vorwurf der Verlogenheit: "Isi, du bist so ekelhaft verlogen! Ich habe es mir lange genug gefallen lassen, was du mit mir machst", schimpfte die Sängerin öffentlich.

Kritik am Charakter: "Dein Verhalten und deine Lügen zeigen deinen wahren Charakter. Deine Hetzkampagne nervt nur noch", so die wütende Reaktion weiter.

Verdrehung der Wahrheit: Sie warf Isi Glück vor, die Tatsachen bewusst falsch darzustellen: "Jeder erkennt langsam deinen Charakter, Frau Glück! Du verdrehst die Wahrheit und erzählst immer wieder Scheiße über mich."

Streben nach Ruhm: Schließlich bezichtigte sie die Kollegin einer reinen Profitgier: "Du willst nur die Kontakte warmhalten für Ruhm. Um was anderes ging es dir nie."

Keine Versöhnung der Ballermann-Queens in Sicht

Dass die beiden Künstlerinnen, die noch im April beim großen Saison-Opening im Megapark gemeinsam auf der Bühne standen, so schnell wieder zueinanderfinden, gilt in Branchenkreisen als nahezu ausgeschlossen. Der Zwist hat sich längst von einer sachlichen Diskussion über die Zukunft der Partyszene zu einem tiefen, persönlichen Konflikt entwickelt.

Die Fronten zwischen den beiden Mallorca-Größen scheinen völlig verhärtet zu sein. Da beide zu den absoluten Publikumslieblingen im Megapark gehören und zwangsläufig miteinander arbeiten müssen, bleibt abzuwarten, wie sich diese heftige Fehde auf die kommenden Auftritte und die Stimmung hinter den Kulissen an der Playa de Palma auswirken wird. Die Fans an der Playa beobachten das Drama jedenfalls mit großer Sorge.