Mord-Alarm in WG: Mitbewohner (25) erstochen

In einer Wohngemeinschaft in Innsbruck-Wilten im Bereich Speckbacherstraße kam es zu einer Gewalttat. Ein 25-Jähriger ist seinen Verletzungen erlegen.

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Im Fall einer vergangenen Donnerstag bekannt gewordenen Gewalttat in einer Wohnung in Innsbruck, bei der ein Mann im Zuge einer Auseinandersetzung von einem unbekannten Täter niedergestochen worden war, ist das Opfer in der Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. LKA-Ermittler Philipp Rapold bestätigte der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Nunmehr stand auch die Identität des Mannes fest: Es handelte sich um einen 25-jährigen Österreicher.

Dieser hatte mehrere Stichverletzungen aufgewiesen. Was die nunmehrigen Mord-Ermittlungen bzw. die Suche nach dem Täter betrifft, gab es unterdessen noch nichts Neues, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes am Montag auf Nachfrage. Zuletzt waren Umfelderhebungen und Vernehmungen gelaufen, die offenbar bisher noch keine entscheidenden Erkenntnisse brachten. Auch die Tatwaffe - die Ermittler gingen von einem Messer aus - war noch nicht gefunden worden.

Alarm geschlagen hatte ein Mitbewohner des 25-Jährigen, der sich in einem anderen Raum der Wohngemeinschaft befand. Dieser hatte zuvor "laute Geräusche gehört", das Ganze habe sich in ganz kurzer Zeit zugetragen. Als der Mann dann nachschaute, fand er den lebensgefährlich Verletzten laut den Ermittlern vor. Zu der Tat war es am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Speckbacherstraße im Stadtteil Wilten gekommen.