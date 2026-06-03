Müller und Hummels wollen Erstliga-Verein kaufen

Zusammen mit Yann Sommer planen Thomas Müller und Mats Hummels einen echten Coup.

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Wie die BILD berichtet, arbeitet die Beiden gemeinsam mit dem Schweizer Torhüter Yann Sommer und einer Investorengruppe an der Übernahme des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.

Der Traditionsverein aus der Region Lissabon hat eine schwierige Saison hinter sich. In der Spielzeit 2025/26 kämpfte Estrela Amadora lange gegen den Abstieg und konnte den Klassenerhalt erst spät sichern. Genau hier sehen die ehemaligen Bayern-Profis offenbar Potenzial. Nach Informationen der BILD soll das Ziel der Investorengruppe sein, den Klub sportlich und strukturell weiterzuentwickeln und mittelfristig in den oberen Tabellenbereich der portugiesischen Liga zu führen.

MUNICH, GERMANY - JUNE 23: Thomas Mueller of germany and Mats Hummels of germany during the UEFA Euro 2020 Championship Group F match between Germany and Hungary at Allianz Arena on June 23, 2021 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images) © Corbis via Getty Images

Dabei würden Müller, Hummels und Sommer nicht als klassische Geldgeber auftreten. Vielmehr sollen sie ihre internationale Erfahrung, ihr Netzwerk im Profifußball und ihre Bekanntheit einbringen. Die finanzielle Hauptlast der Übernahme würden demnach mehrere Lead-Investoren tragen, während die drei Ex-Profis eine strategische Rolle übernehmen sollen.

Estrela da Amadora spielt in der 1. portugiesischen Liga © Getty Images

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts könnte Johannes Mösmang werden. Der langjährige Mitarbeiter des FC Bayern München soll die beteiligten Parteien zusammengeführt haben und könnte im Falle eines erfolgreichen Abschlusses eine Managementfunktion bei Estrela Amadora übernehmen. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist die Führung des FC Bayern über die Pläne bereits informiert.

Interessante Liga

Die Wahl des Standorts kommt nicht von ungefähr. Portugal gilt seit Jahren als einer der interessantesten Entwicklungsmärkte Europas. Vereine wie der FC Porto, Sporting CP oder Benfica erzielen regelmäßig hohe Transfererlöse mit jungen Talenten. Laut Daten des International Centre for Sports Studies (CIES) gehört Portugal zu den erfolgreichsten Exportnationen im europäischen Fußball. Für Investoren bietet die Liga daher attraktive Möglichkeiten, junge Spieler zu entwickeln und gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Auch Estrela Amadora verfügt über eine traditionsreiche Geschichte. Der Klub wurde ursprünglich 1932 gegründet, gewann 1990 den portugiesischen Pokal und spielte über viele Jahre in der höchsten Spielklasse. Nach einer Insolvenz erfolgte 2020 die Neugründung, ehe der Verein 2023 in die Primeira Liga zurückkehrte.

Noch ist die geplante Übernahme nicht abgeschlossen. Die Gespräche zwischen den Beteiligten laufen weiter. Sollte der Deal zustande kommen, wäre es jedoch eines der prominentesten Fußball-Investments ehemaliger deutscher Nationalspieler. Für Müller und Hummels könnte damit ein neues Kapitel beginnen – diesmal nicht auf dem Rasen, sondern in den Chefetagen des internationalen Fußballs.