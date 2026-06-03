Transfer-Knall um Robert Lewandowski (37)

Damit hätten wohl die wenigsten Fußball-Fans gerechnet.

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Der Transfer-Poker um Robert Lewandowski nimmt Fahrt auf. Wie berichtet, verlässt der Pole den FC Barcelona und kann im Sommer ablösefrei wechseln. Nun buhlt ein türkischer Traditionsklub um den polnischen Superstar.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat Fenerbahçe Istanbul erste Kontakte zum Umfeld des polnischen Torjägers aufgenommen. Demnach gehört Lewandowski zu den prominenten Namen, die von Präsidentschaftskandidat Hakan Safi im Falle eines Wahlsiegs nach Istanbul geholt werden könnten. Eine Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, doch laut Romano prüft der 37-Jährige derzeit sämtliche Optionen für die letzte Station seiner außergewöhnlichen Karriere.

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Zahlreiche Interessenten

Trotz seines Alters zählt Lewandowski weiterhin zu den erfolgreichsten Stürmern Europas. Seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Barcelona im Jahr 2022 erzielte er weit über 100 Pflichtspieltore und gewann mehrere nationale Titel.

© Europa Press via Getty Images

Neben Fenerbahçe werden auch Klubs aus der MLS und Saudi-Arabien als Interessenten gehandelt. Bereits seit Monaten gibt es Spekulationen über Angebote aus Nordamerika und dem Nahen Osten. Romano berichtete zudem von Interesse aus Italien.

© NurPhoto via Getty Images

Ein Wechsel in die türkische Süper Lig wäre dennoch eine Überraschung. Zwar hatte es bereits Ende 2025 erste Gerüchte über ein Interesse Fenerbahçes gegeben, konkrete Gespräche wurden damals jedoch nicht bestätigt. Nun scheint das Thema deutlich konkreter geworden zu sein.