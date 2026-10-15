"Muss Führungsspieler aushalten": Hütter mit Kapitäns-Entscheidung

Nach dem 0:6 gegen Leipzig flogen bei Eintracht Frankfurt die Fetzen. Gegen Köln braucht es ein Lebenszeichen.

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"Müssen uns schämen", "haben wieder versagt" oder "nicht bundesligatauglich" waren die Worte der SGE-Spieler und auch von Adi Hütter nach der Klatsche gegen Leipzig.

Am Freitag (20.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) geht es nur gegen den 1. FC Köln, eine Reaktion der Eintracht wird erwartet.

Eine Reaktion lieferte Hütter schon in der Halbzeit gegen die Roten Bullen, Kapitän Robin Koch wurde vorzeitig ausgewechselt, als Statement: "Ich habe Robin Koch auch deshalb ausgewechselt, weil mir die Leistung eines Führungsspielers nicht gereicht hat. Deshalb habe ich ihn herausgenommen. Das muss ein Führungsspieler auch einmal aushalten."

Hütter fordert: "beißen, kratzen, zwicken"

Ein Knall nach innen und nach außen. Dieser muss vorerst aber reichen, denn in der PK vor dem Flutlicht-Freitag versicherte der Österreicher: "Robin Koch wird am Freitag spielen und Kapitän bleiben, da gibt es keine Diskussion."

Dennoch forderte Hütter seine Mannschaft auf: "Ich erwarte, dass wir von der ersten Minute an beißen, kratzen, zwicken und uns so präsentieren, wie das alle von uns erwarten und wie ich es auch erwarte. Es ist ein für uns sehr wichtiges und vielleicht auch richtungsweisendes Spiel."

Nach fünf Spielen hat die SGE nur einen Sieg am Konto, mit 16 Gegentoren stellen sie die drittschwächste Abwehr der Liga.