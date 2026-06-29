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Schlechtes Omen?

ÖFB-Schock: ER pfeift den Hit gegen Spanien

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Ein Schiedsrichter zeigt während eines Fußballspiels eine gelbe Karte.
© APA/AFP/COLE BURSTON
Referee Glenn Nyberg pfeift am Donnerstag (21.00 MESZ/live ServusTV) in Los Angeles Österreichs Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM gegen Spanien.
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Von den beiden bisherigen Länderspielen unter Leitung des 37-jährigen Schweden hat das ÖFB-Team noch keines gewonnen. Im September 2020 setzte es in Klagenfurt ein 2:3 gegen Rumänien. Unter Ralf Rangnick verpassten die Österreicher im November 2024 durch ein 1:1 gegen Slowenien in Wien ebenfalls in der Nations League den Aufstieg.

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Auch österreichische Clubs waren in Spielen mit Schiedsrichter Nyberg bisher nicht erfolgreich. Red Bull Salzburg kassierte im Jänner 2025 in der Champions League bei Real Madrid eine 1:5-Abfuhr, für den LASK gab es im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation 2021 ein 1:1 gegen den schottischen Vertreter St. Johnstone.

Bei der laufenden WM hat der Champions-League-Schiedsrichter aus Säter in Zentralschweden bisher die Partien zwischen Ghana und Panama (1:0) sowie zwischen der Elfenbeinküste und Curacao (2:0) geleitet.

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