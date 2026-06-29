WM-Hammer! Supercomputer berechnet Österreichs Schicksal

Mit dem Last-Minute-Tor von Sasa Kalajdzic in der sechsten Minute der Nachspielzeit gegen Algerien (3:3) rettete sich Österreich im allerletzten Moment ins Sechzehntelfinale. Die Belohnung für den Krimi? Ausgerechnet Europameister Spanien – und damit einer der ganz großen Turnierfavoriten.

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Vor dem K.o.-Duell hat der Opta-Supercomputer die Chancen aller verbliebenen Teams berechnet. Für das ÖFB-Team fällt die Prognose allerdings ernüchternd aus.

Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, Spanien aus dem Bewerb zu werfen und das Achtelfinale zu erreichen, bei lediglich 16,86 Prozent. Sollte der Rangnick-Elf die große Sensation gelingen, würde im Viertelfinale Portugal oder Kroatien warten. Entsprechend sinken die Chancen auf den Einzug unter die letzten Acht auf nur noch 5,56 Prozent.

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Auch der weitere Turnierverlauf spricht klar gegen Rot-Weiß-Rot. Die Wahrscheinlichkeit auf das Halbfinale beträgt 2,25 Prozent, der Finaleinzug wird mit 0,60 Prozent berechnet. Vom ganz großen Coup und dem ersten WM-Titel der österreichischen Fußball-Geschichte träumt man zwar weiter – laut Supercomputer liegt die Chance darauf aber bei verschwindend geringen 0,16 Prozent.

Alle jagen die "Le Bleus"

Als heißester Anwärter auf den WM-Pokal gilt Frankreich. Die "Équipe Tricolore" führt das Opta-Ranking mit einer Titelwahrscheinlichkeit von 18,73 Prozent an. Dahinter folgt Weltmeister Argentinien mit 16,56 Prozent. Brisant: Die Südamerikaner besitzen laut Simulation sogar die besseren Chancen auf den Finaleinzug. Im Endspiel selbst hätte allerdings Frankreich die besseren Karten – und geht deshalb als Top-Favorit auf den WM-Titel in die K.o.-Phase.