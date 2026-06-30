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Träumen erlaubt

DAS wäre unser Weg ins WM-Finale

Österreichische Fußballspieler jubeln gemeinsam vor jubelnden Fans im Stadion bei der WM 2026.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Auf die Rangnick-Elf warten gleich mehrere Hammer-Gegner.
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Nach dem spektakulären 3:3 ist ganz Österreich im WM-Fieber. Am Donnerstag trifft das ÖFB-Team nun im Sechzehntelfinale auf Europameister Spanien (21.00 Uhr in Los Angeles).

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Sollte Österreich tatsächlich das Wunder von L.A. schaffen, dann würde im Achtelfinale bereits der nächste Hammer-Gegner warten. Am 4. Juli würde es ebenfalls um 21.00 Uhr unserer Zeit in Dallas gegen den Sieger der Partie Portugal gegen Kroatien gehen.

Wiedersehen mit Messi?

Im Viertelfinale könnte es dann gegen Gastgeber USA oder Belgien gehen. Das Spiel würde am 10. Juli wieder in LA und wieder um 21.00 Uhr (MESZ) stattfinden.

Im Halbfinale (14. Juli um 21.00 Uhr) würde dann ein Duell mit Frankreich und im Finale (19. Juli um 21.00 Uhr in New York) mit Argentinien warten.

Ein Mann mit Brille richtet seine Brille und schaut nachdenklich in die Kamera.
KANSAS CITY,MISSOURI,USA,28.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Algeria vs Austria. Image shows head coach Ralf Rangnick (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures

Chancen sind gering

Klarerweise sind Österreichs Chancen auf den ganz großen WM-Coup gering. Vor dem K.o.-Duell hat der Opta-Supercomputer die Chancen aller verbliebenen Teams berechnet. Für das ÖFB-Team fällt die Prognose allerdings ernüchternd aus. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, Spanien aus dem Bewerb zu werfen und das Achtelfinale zu erreichen, bei lediglich 16,86 Prozent. Sollte der Rangnick-Elf die große Sensation gelingen, würde im Viertelfinale Portugal oder Kroatien warten. Entsprechend sinken die Chancen auf den Einzug unter die letzten Acht auf nur noch 5,56 Prozent. Auch der weitere Turnierverlauf spricht klar gegen Rot-Weiß-Rot. Die Wahrscheinlichkeit auf das Halbfinale beträgt 2,25 Prozent, der Finaleinzug wird mit 0,60 Prozent berechnet. Vom ganz großen Coup und dem ersten WM-Titel der österreichischen Fußball-Geschichte träumt man zwar weiter – laut Supercomputer liegt die Chance darauf aber bei verschwindend geringen 0,16 Prozent.

Top-Favorit auf den WM-Titel ist Frankreich.

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