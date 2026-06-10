Österreich-Kracher in 170 Metern Höhe erleben

Die Fußball-WM steht vor der Tür. Die Millennium City am Handelskai verwandelt sich für das Großereignis in eine spektakuläre Fanzone. Mit zwei echten Superlativen setzt die Location neue Maßstäbe für alle Fußballfans.

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Das große Highlight der WM-Zone befindet sich auf der Food Plaza. Dort wartet auf die Besucher und Besucherinnen die größte Public-Viewing-LED-Wall Europas. Auf einer Fläche von 130 Quadratmetern werden die spannendsten Spiele live übertragen. Dank der Kooperation mit dem Medienpartner XXL Media und zusätzlichen Bildschirmen ist die Sicht von allen Bereichen aus perfekt.

Das Beste daran ist der freie Eintritt für alle Fußballbegeisterten. Zu den Highlights der Gruppenphase gehören packende Duelle wie jene von den Niederlanden gegen Japan, Deutschland gegen Curaçao oder Frankreich gegen den Senegal. Ganz besonders groß ist die Vorfreude auf das Match von Österreich gegen Argentinien.

Fußballschauen in 170 Metern Höhe

WM-Fieber hoch über den Dächern Wiens. © Millennium City

Neben der gigantischen Videowall wartet ein weiteres außergewöhnliches Highlight auf einige wenige Glückliche. Für den absoluten Kracher Österreich gegen Argentinien am 22. Juni verlost das Center insgesamt 20 Plätze für das höchste Private Viewing Europas.

Die Gewinner und Gewinnerinnen dürfen das Spiel auf der Terrasse des Millennium Towers in rund 170 Metern Höhe verfolgen. Dieser exklusive Fußball-Abend bietet eine emotionale Atmosphäre und einen atemberaubenden Ausblick über die Dächer von Wien. Die begehrten Plätze werden über die Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter der Millennium City ausgespielt.

Torschusswand und tolle Gewinne

Auch abseits der packenden Live-Übertragungen wird den Fans im Center einiges geboten. Jeden Freitag und Samstag verwandelt sich die Plaza von 14 bis 18 Uhr in eine interaktive Fußballzone. Groß und Klein können ihr Talent an einer Torschusswand unter Beweis stellen und sofort Preise gewinnen.

Als Hauptgewinn werden vor Ort und auf Instagram zwei hochwertige Elektrogrills von Weber verlost. Wer eine Chance auf diese Preise haben möchte, wirft einfach bis zum 19. Juli 2026 eine vollständig ausgefüllte Teilnahmekarte in die Gewinnspielbox auf der Plaza oder nimmt online teil. Das Management der CC Real GmbH wünscht allen Gästen eine spannende Weltmeisterschaft und drückt dem österreichischen Team ganz fest die Daumen für einen Sieg.