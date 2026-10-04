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Ab 2027

Polit-Beben: Marterbauer wird Vizekanzler

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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)
© APA/GEORG HOCHMUTH
Babler bleibt bis Jahresende Vizekanzler, dann erfolgt ein Wechsel zu Marterbauer.
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Wien. Wie SPÖ-Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler nach einem Krisentreffen mit den Landesparteichefs verkündete, wird Finanzminister Markus Marterbauer ab 2027 ihn als Vizekanzler ablösen.

Babler zieht sich schrittweise zurück

Andreas Babler macht vorerst als SPÖ-Chef - zusammen mit Klubobmann Philip Kucher und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner - weiter. Zu Beginn des Jahres wird es dann einen Wechsel an der Spitze geben, repräsentiert zunächst durch Kucher und Holzleitner.

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Der scheidende SP-Chef betonte, dass er seinen Schritt freiwillig setze: "Ich habe mir bei der Übernahme des Parteivorsitzes geschworen anders zu sein - nicht persönliches Interesse in den Vordergrund sondern das Wohl der Bewegung vor alles andere zu stellen".

Schlechte Umfregwerte

Der amtierende SPÖ-Chef war zuletzt in der Partei wegen der schlechten Umfragewerte in Kritik geraten. Medienmanager Gerhard Zeiler bot sich an, als neuer Parteichef die SPÖ wieder auf Kurs zu bringen.

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