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Nach 15 Jahren

Präsidentin Sissi Pröll: Abschied von "Menschen in Not"

LH Mikl-Leitner gratuliert Sissi Pröll.
© LNK
15 Jahre lang war Sissi Pröll das Gesicht der Hilfe für Menschen in Not. Nun legt die Präsidentin von HILFE IM EIGENEN LAND ihre Funktion zurück – und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner findet dafür berührende Worte.
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„Sissi Pröll hat HILFE IM EIGENEN LAND über 15 Jahre mit Herz, Menschlichkeit und großer persönlicher Hingabe geprägt", betont Mikl-Leitner. Wo Menschen unverschuldet in Not geraten seien, sei Pröll da gewesen – mit offenen Ohren und festem Hilfswillen. „Für diesen außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz danke ich ihr von ganzem Herzen."

Vom Verein zur Institution

Unter Prölls Präsidentschaft wuchs HILFE IM EIGENEN LAND zu einer schlagkräftigen Organisation heran. Gemeinsam mit ihrem Team professionalisierte sie die Vereinsarbeit, gewann Unterstützer aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur und schuf ein starkes Netzwerk der Solidarität. Mikl-Leitner: „Sie hat den Menschen nicht nur finanzielle Unterstützung organisiert, sondern vor allem Zuversicht geschenkt. Diese Haltung hat HILFE IM EIGENEN LAND weit über Niederösterreich hinaus geprägt."

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Starkes Erbe

Zum Abschied würdigt die Landeshauptfrau die nachhaltige Wirkung: „Sissi Pröll hinterlässt einen hervorragend aufgestellten Verein. Ihr Wirken ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und gelebte Mitmenschlichkeit."

Fazit: Niederösterreich sagt Danke für 15 Jahre Herz für Menschen in Not.

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