Prime Deal Days: Das sind die besten Haushalts-Deals

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Putzen gehört wahrscheinlich bei den wenigsten zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen. Wenn uns ein Gerät aber Arbeit abnimmt oder dafür sorgt, dass wir schneller fertig sind, werden wir hellhörig. Genau deshalb lohnt sich bei den Amazon Prime Deal Days ein Blick in die Haushaltsabteilung. Vom Saugroboter, der Saugen und Wischen gleich selbst übernimmt, bis zum Fenstersauger für den schnellen Herbstputz sind aktuell einige praktische Helfer im Big Prime Deal dabei.

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Wir haben drei Angebote herausgesucht, die ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen – und bei denen wir uns vor allem eine Frage gestellt haben: Welches Gerät spart uns im Alltag wirklich Zeit?

1. Roborock Saros 10R: Wenn Sie am liebsten gar nicht mehr selbst saugen würden

Unser Komfort-Favorit ist ganz klar der Roborock Saros 10R. Der Saugroboter kann nicht nur saugen, sondern auch wischen und bietet eine angegebene Saugleistung von 22.000 Pa.

roborock Saros 10R Robot Vacuum Cleaner with Mop Function and Adjustable © roborock

Besonders interessant finden wir seine sehr flache Bauweise: Mit einer Höhe von nur 7,98 Zentimetern soll er auch unter niedrige Möbel gelangen. Das StarSight System 2.0 unterstützt ihn bei Navigation und Hinderniserkennung, während das Zero-Tangle-System verhindern soll, dass sich Haare ständig in den Bürsten verfangen.

Steuern lässt sich der Roboter per App und Sprachbefehl. Für uns wäre das genau die Art Haushaltsgerät, die im Hintergrund arbeitet, während wir im Büro sind, einkaufen oder einfach etwas Schöneres machen. Wer schon länger über einen hochwertigen Saug-Wischroboter nachdenkt, sollte sich diesen Big Prime Deal genauer ansehen.

2. Shark PowerDetect Clean & Empty: Für alle, die lieber selbst schnell durchsaugen

Sie möchten nicht alles einem Roboter überlassen? Dann ist der Shark PowerDetect Clean & Empty die spannendere Alternative. Der kabellose Akkusauger bietet eine Laufzeit von bis zu 70 Minuten und eignet sich für Teppiche und Hartböden sowie zum Aufsaugen von Tierhaaren.

Shark PowerDetect Clean & Empty Cordless Vacuum Cleaner with Suction © Shark

Das Highlight steckt für uns allerdings in der Station: Der Staubsauger kann sich nach der Reinigung automatisch entleeren. Gerade wenn Sie regelmäßig saugen oder Haustiere haben, kann das im Alltag ziemlich angenehm sein.

Hinzu kommt eine LED-Beleuchtung, die dabei hilft, Schmutz auf dem Boden besser zu erkennen. Unser Kandidat für alle, die sagen: "Ich sauge lieber selbst – aber bitte möglichst unkompliziert."

3. Kärcher WV 2 Black Edition: Herbstputz ohne stundenlanges Fensterpolieren

Und dann wären da noch die Fenster. Gerade im Herbst, wenn die tief stehende Sonne plötzlich jeden Streifen sichtbar macht, bekommen wir regelmäßig Lust, doch noch einmal zum Fensterreiniger zu greifen.

Kärcher Battery Window Vacuum Cleaner WV 2 Black Edition © Kärcher

Der Kärcher WV 2 Black Edition soll genau diesen Job vereinfachen. Im Set befinden sich zwei unterschiedlich breite Absaugdüsen, eine Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 Milliliter Fensterreiniger-Konzentrat. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 35 Minuten.

Statt das Schmutzwasser anschließend mit Tüchern über die Scheibe zu verteilen, wird es direkt abgesaugt. Das macht den Kärcher für uns zu einem dieser unspektakulären Haushaltshelfer, die man vielleicht nicht unbedingt braucht – nach der ersten Benutzung aber nur ungern wieder hergeben möchte.

Welchen Prime Deal würden wir wählen?

Wenn Sie möglichst viel Hausarbeit automatisieren möchten, würden wir uns zuerst den Roborock Saros 10R ansehen. Für Familien, Haustierbesitzer oder alle, die häufig zwischendurch saugen, ist der Shark PowerDetect besonders interessant. Und wenn der Herbstputz ansteht und Sie endlich wieder streifenfreie Fenster möchten, ist der Kärcher WV 2 der praktischste und unkomplizierteste Kandidat.

Unser Tipp bei den Prime Deal Days: Kaufen Sie nicht einfach das technisch beeindruckendste Gerät, sondern den Helfer, der Ihnen genau die Arbeit abnimmt, die Sie im Alltag am meisten nervt. Dann kann aus einem guten Angebot tatsächlich ein gutes Investment für den Haushalt werden.

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