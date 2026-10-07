Prime Deal: Der Fire TV Stick 4K kostet nur noch 24 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Herbst ist offiziell die Zeit, in der wir ohne schlechtes Gewissen wieder mehr Abende auf dem Sofa verbringen. Decke, Snacks, eine neue Serie – mehr braucht es manchmal gar nicht. Passend dazu ist bei Amazon gerade ein besonders praktisches Technik-Gadget im Angebot: der Amazon Fire TV Stick 4K Select.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor allem wenn Ihr Fernseher noch einwandfrei funktioniert, die Smart-TV-Oberfläche aber langsam, umständlich oder schlicht in die Jahre gekommen ist, kann der kleine Stick ein interessantes Upgrade sein.

Aus einem älteren Fernseher wird schnell ein Streaming-TV

Der Fire TV Stick wird über HDMI mit Ihrem Fernseher verbunden und bündelt anschließend zahlreiche Streaming-Angebote auf einer Oberfläche. Unterstützt wird dabei Streaming in 4K – vorausgesetzt natürlich, Ihr Fernseher und der jeweilige Inhalt unterstützen die entsprechende Auflösung.

Amazon Fire TV Stick 4K Select, start streaming in 4K © Amazon

Damit bekommen Sie Zugriff auf eine riesige Auswahl an Filmen und Serien sowie kostenlose und Live-TV-Angebote. Welche Inhalte tatsächlich kostenlos verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Dienst ab; für einige Streaming-Plattformen benötigen Sie weiterhin ein separates Abonnement.

Alexa+ soll die Suche einfacher machen

Besonders praktisch finden wir die Sprachsteuerung. Statt sich mit der Fernbedienung durch zahlreiche Menüs zu klicken, können Sie Alexa+ nutzen, um schneller nach passenden TV-Inhalten zu suchen.

Gerade an Abenden, an denen wir länger nach einem Film suchen als ihn anschließend tatsächlich anzusehen, klingt das ziemlich praktisch.

Amazon Fire TV Stick 4K Select, start streaming in 4K © Amazon

Perfekt für gemütliche Herbstabende

Für uns ist der Fire TV Stick eines dieser kleinen Technik-Upgrades, für die man nicht gleich einen neuen Fernseher kaufen muss. Er eignet sich beispielsweise fürs Wohnzimmer, kann aber genauso einen älteren Zweitfernseher im Schlafzimmer oder Gästezimmer wieder interessanter machen.

Und genau deshalb finden wir das aktuelle Angebot spannend: Wenn Sie ohnehin mehr Streaming-Funktionen auf Ihren Fernseher bringen möchten, ist der Fire TV Stick 4K Select ein Deal, den wir uns jetzt genauer ansehen würden.

Unser Fazit: Neuer Fernseher? Nicht unbedingt. Manchmal reicht ein kleiner Stick, eine große Schüssel Popcorn und eine richtig gute Serie.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.