Prinzessin Marie seit Monaten "verschwunden"

Seit 2023 lebt Prinzessin Marie mit Prinz Joachim und den gemeinsamen Kindern in den USA. Doch während die Familie mittlerweile in Washington zu Hause ist, sorgt ihre lange Abwesenheit in Dänemark für Diskussionen.

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Prinz Joachim, 57, arbeitet seit September 2023 als Verteidigungsindustrieattaché an der dänischen Botschaft in Washington. Gemeinsam mit Marie und den beiden Kindern Henrik, 17, und Athena, 14, lebt er dort. Die Familie soll noch bis August 2027 in den USA bleiben.

Marie war allerdings auch nach dem Umzug weiterhin Teil der dänischen Königsfamilie. Zudem hat sie 18 Schirmherrschaften. Ihren letzten öffentlichen Termin in Dänemark absolvierte sie laut den Berichten beim traditionellen Neujahrsempfang am 1. Jänner 2026.

Seitdem wurde sie dort nicht mehr gesehen.

Kritik an der Prinzessin wird lauter

Das sorgt mittlerweile für Kritik. Niels Lautrup Holm, Vorsitzender von "Rainbow Business Danmark", zeigte sich gegenüber "Ekstra Bladet" enttäuscht über Maries lange Abwesenheit. Er kritisiert, dass sie ihre Aufgaben in Dänemark seit längerer Zeit kaum wahrnehme.

Prinz Joachim und seine Ehefrau Prinzessin Marie. © Getty Images

Auch Royal-Expertin Trine Villemann hinterfragt das Schweigen des Palasts. Sie findet es ungewöhnlich, dass es keine Erklärung dafür gibt, warum Marie trotz ihrer offiziellen Verpflichtungen so lange nicht in Dänemark ist.

Palast schweigt

Warum Marie ihre Termine in Dänemark nicht wahrnimmt, ist bislang nicht bekannt. Der dänische Hof wollte sich auf Anfrage von "Her & Nu" nicht dazu äußern.

Als mögliche Erklärung werden logistische Schwierigkeiten genannt. Immerhin lebt die Prinzessin mit ihrer Familie Tausende Kilometer entfernt in Washington. Eine offizielle Begründung für ihre lange Abwesenheit gibt es allerdings nicht.

© UK Press via Getty Images

Zusätzliche Fragen warf eine geplante Feier zu Maries 50. Geburtstag auf. Der Empfang im Schloss wurde im Juni kurzfristig und auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund wurden damals "unvorhergesehene Umstände" genannt.

Marie bleibt vorerst in den USA

Die Familie wird voraussichtlich noch bis Sommer 2027 in Washington bleiben. Ob und wann Prinzessin Marie wieder regelmäßiger offizielle Termine in Dänemark wahrnimmt, ist derzeit offen.