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Polizist verletzt

Randale in Waschsalon: Frau hatte vier Promille

Frau lädt Wäsche aus einem blauen Korb in eine moderne Waschmaschine im Waschsalon.
© Getty Images
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Wien. Eine überaus schwer betrunkene Frau trat Dienstagabend in der Brigittenau die Scheibe eines Waschsalons ein und versuchte hernach, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen. Die Randalierende, bei der rund vier Promille Alkohol im Blut festgestellt wurden und die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, verhielt sich äußerst aggressiv.

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Aufgrund ihres Zustandes - ihr Vater erwähnte gegenüber den einschreitenden Polizisten etwas von wegen "bipolar" - wurde die Fluchende und um sich schlagende Wienerin von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Während des Transports tobte die Frau im Rettungswagen und trat einem Polizisten, der die Frau während der Fahrt begleitete, mehrfach gegen den Brust- und Beinbereich. Der Beamte wurde dabei verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

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