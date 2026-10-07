Rapid beim Angstgegner: Didi-Fluch warnt den Spitzenreiter

Rapid reist als Tabellenführer zum LASK – und ausgerechnet Linz ist seit Jahren ein Problem: Seit 2021 wartet Grün-Weiß dort auf einen Bundesliga-Sieg.

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Liga-Gipfel nach der XXL-Länderspielpause: Tabellenführer Rapid gastiert am Sonntag (17 Uhr, ORF 1/Sky) bei Meister LASK. Grün-Weiß hält bei 18 Punkten, Salzburg bei 17, die Linzer bei 16 – die ersten drei Teams trennen gerade einmal zwei Zähler.

Rapid bringt starke Zahlen mit. Sechs Siege aus sieben Spielen gelangen den Hütteldorfern in ihrer Bundesliga-Geschichte zuvor nur 1984/85, 1987/88 waren es sogar sieben.

Zehn Spiele ohne Sieg in Linz

Trotzdem ist die Ausgangslage für Grün-Weiß heikel. Der LASK ist seit zehn Bundesliga-Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen: sieben Siege, drei Remis. Die letzten fünf Heimduelle gingen allesamt an die Oberösterreicher.

Unter Dietmar Kühbauer ist die Bilanz makellos. Vier Bundesliga-Heimspiele gegen seinen Ex-Klub, vier Siege. Zuletzt gewann der LASK im Mai 3:1, obwohl Rapid durch Janis Antiste in Führung gegangen war.

Rapids letzter Bundesliga-Sieg beim LASK liegt mehr als fünf Jahre zurück. Anfang 2021 gewann Grün-Weiß 2:1 – damals noch mit Kühbauer auf der eigenen Bank.

Rapid trifft aus allen Reihen

Diesmal kommt der Tabellenführer mit einer ungewöhnlich breiten Offensive. Bereits zwölf verschiedene Rapid-Spieler haben in dieser Saison getroffen – neuer Klub-Höchstwert nach sieben Runden. Tonni Adamsen führt intern mit vier Toren und zwei Assists.

21 Treffer stehen insgesamt zu Buche. Dazu kommt eine auffällige Heim-Auswärts-Schere: Im Allianz Stadion gewann Rapid alle vier Spiele bei 15:1 Toren, auswärts lautet die Bilanz dagegen 6:6.

Genau dort liegt am Sonntag der Prüfstein.

LASK hält dagegen

Auch die Linzer treffen verlässlich. 19 Tore nach sieben Runden sind ihr bester Wert seit dem Wiederaufstieg 2017. In den vergangenen vier Bundesliga-Duellen gegen Rapid erzielte der LASK zudem jeweils mindestens zwei Treffer – gelingt das erneut, wäre eine Fünfer-Serie ein Novum.

Schon vergangene Saison gewann der LASK drei der vier Liga-Duelle gegen Rapid. Und Rapid weiß, wie schnell Platz eins wieder weg sein kann: Auch vor Runde acht der Vorsaison lag Grün-Weiß vorne – danach setzte es im Derby ein 1:3 gegen die Austria.