Rekord-Niño sorgt für unglaubliches Schnee-Chaos

Die globalen Wetterdaten schlagen Alarm: Das Klimaphänomen El Niño steuert auf historische Rekordwerte zu und wirbelt die Prognosen für die Wintersaison 2026/2027 durcheinander.

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Die aktuellen Messwerte des Climate Prediction Center (CPC) dokumentieren einen beispiellosen Temperatursprung im tropischen Pazifik. Kletterte der Niño3.4-Index im April noch bei moderaten +0,47 °C, erreichte der Monatsdurchschnitt im September bereits einen historischen Spitzenwert von +2,84 °C. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem November 2015 (+2,72 °C) seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1982 pulverisiert.

Mitte Oktober registrierte das International Research Institute (IRI) sogar einen Wochenwert von extremen +3,3 °C – seit fünf aufeinanderfolgenden Wochen liegt die Abweichung nun stabil über der Drei-Grad-Marke. Die US-Wetterbehörde NOAA korrigierte die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines historisch starken Phänomens – kräftiger als alle Ereignisse seit 1950 – für den Zeitraum von Oktober bis Dezember bereits von 75 auf 83 Prozent hinauf. Zwar weist die NOAA auf Basis eines abweichenden Referenzzeitraums für September einen Wert von +2,1 °C aus und der ozeanbereinigte RONI-Index hat die historische Rekordschwelle formal noch nicht passiert, doch der eigentliche Höhepunkt wird erst für November und Dezember erwartet.

Nasser Winter mit hoher Schneefallgrenze

Was bedeuten diese gigantischen Energiemengen im Pazifik für den europäischen Winter? Die saisonalen Prognosen des europäischen Erdbeobachtungsdienstes Copernicus zeichnen ein eindeutiges Grundmuster: Fast ganz Europa blickt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf einen überdurchschnittlich milden und niederschlagsreichen Winter. Für die heimische Bergwelt bedeutet dieses Strömungsmuster eine Zweiteilung des Wetters:

Massiver Schneezuwachs ab 1.800 bis 2.000 Metern: Über dieser Marke baut sich durch die wiederkehrenden atlantischen Tiefdruckstaffeln eine solide Basis für den Wintersport auf.

Über dieser Marke baut sich durch die wiederkehrenden atlantischen Tiefdruckstaffeln eine solide Basis für den Wintersport auf. Akute Regen-Gefahr in den Tälern: Tief gelegene Pisten und Talabfahrten laufen Gefahr, vor allem im Dezember und über die Weihnachtsfeiertage unter anhaltendem Schneeregen oder Regen zu leiden.

Tief gelegene Pisten und Talabfahrten laufen Gefahr, vor allem im Dezember und über die Weihnachtsfeiertage unter anhaltendem Schneeregen oder Regen zu leiden. Gefahr von Wind und Pistenvereisung: Westwetterlagen treiben Sturmtiefs über die Kämme, was zu temporären Seilbahnsperren führen kann. Setzt Regen auf bestehende Schneedecken auf, drohen bei nachfolgenden Kaltfronten spiegelglatte Kunstschneepisten.

Dass die Schneefallgrenze heuer zum Zünglein an der Waage wird, demonstrierte der Saisonauftakt am 10. September in Sölden eindrucksvoll: Während auf 3.000 Metern Seehöhe binnen kürzester Zeit 20 Zentimeter Neuschnee fielen, blieb es auf 2.315 Metern komplett trocken – wenige Tage später war der Schnee unterhalb von 2.500 Metern wieder restlos weggeschmolzen.

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Vier Szenarien: Polarwirbel und NAO entscheiden das Alpenwetter

El Niño beeinflusst das mitteleuropäische Wettergeschehen nicht direkt, sondern über komplexe Fernwirkungen. Entscheidend für den konkreten Schneefall in Österreich ist die Nordatlantische Oszillation (NAO) – der Luftdruckgegensatz zwischen Island und den Azoren – sowie die Stabilität des Polarwirbels. Die Meteorologen unterscheiden für die Monate Dezember bis März vier zentrale Wetterlagen:

Szenario 1 – Milde Westströmung (höchste Wahrscheinlichkeit): Atlantische Tiefdruckgebiete bringen Dauerregen in die Täler, aber enorme Pulverschneemengen für Gletscher und Höhenskigebiete.

Atlantische Tiefdruckgebiete bringen Dauerregen in die Täler, aber enorme Pulverschneemengen für Gletscher und Höhenskigebiete. Szenario 2 – Nordweststau: Dreht die Strömung auf Nordwest und kühlt es ab, versinken die Nordalpen von Vorarlberg und Tirol über das Salzburger Land bis in die französische Schweiz im Schnee.

Dreht die Strömung auf Nordwest und kühlt es ab, versinken die Nordalpen von Vorarlberg und Tirol über das Salzburger Land bis in die französische Schweiz im Schnee. Szenario 3 – Kontinentale Kälteblockade: Ein massives Hoch über Skandinavien lenkt trocken-kalte Ostluft zu uns; die Schneefallgrenze sinkt bis in die Niederungen, Schneefall bleibt jedoch Mangelware.

Ein massives Hoch über Skandinavien lenkt trocken-kalte Ostluft zu uns; die Schneefallgrenze sinkt bis in die Niederungen, Schneefall bleibt jedoch Mangelware. Szenario 4 – Mittelmeertief & Südföhn: Tiefs über dem Golf von Genua bescheren den Südalpen in Kärnten, Osttirol und Italien Rekordschnee, während an der Alpennordseite der warme Föhn die Pisten auffrisst.

Ein potenzieller Joker bleibt der Polarwirbel über der Arktis. Das ECMWF ortet für Ende Dezember und den Jänner ein erhöhtes Risiko für eine Instabilität des Wirbels. Während die Westphase der tropischen QBO-Winde den Polarwirbel stützt, begünstigt das historisch geringe Meereis in der Barents- und Karasee ein Aufbrechen des Kältereservoirs Richtung Mitteleuropa.