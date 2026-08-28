Rekord-Transfer-Sommer  biegt ins Grande Finale

Noch bis 1. September befindet sich die Top-Ligen im Kaufrausch.

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Das Sommertransferfenster in den europäischen Top-5-Ligen ist noch bis Dienstag, den 1. September 2026, geöffnet. Während die Klubs im Endspurt noch händeringend nach letzten Verstärkungen suchen, tickt die Uhr auch für vereinslose Topstars. Wichtig für den vereinslosen ÖFB-Kapitän David Alaba: Das Transferfenster in der Major League Soccer (MLS) in den USA ist noch bis zum Mittwoch, den 2. September 2026, geöffnet – was für spekulierte Übersee-Optionen wertvollen Spielraum lässt.

Rogers mit 138 Mio. aktuell die Nr. 1

Die Kaufrausch-Dynamik der englischen Premier League hat auch im Sommer 2026 neue Extremwerte erreicht. Den spektakulärsten Deal sicherte sich der Chelsea FC, der für den defensiven/offensiven Mittelfeldakteur Morgan Rogers die Rekordsumme von 138 Millionen Euro an Aston Villa überwies. Damit führt Rogers das globale Ranking knapp vor Elliott Anderson an, für den Manchester City 135 Millionen Euro an Nottingham Forest zahlte. City legte zudem mit dem 95-Millionen-Euro-Wechsel des französischen Talents Ayyoub Bouaddi von LOSC Lille nach.

Spurs: 360 Millionen Euro

Insgesamt verzeichnet die Premier League mit weitem Abstand die höchsten Investitionen des Sommers. Auffallend ist dabei auch die extreme Transferaktivität von Tottenham Hotspur: Mit Sandro Tonali (€108m von Newcastle), Mateus Fernandes (€99m von West Ham), Sávio (€88m von Man City) sowie Verteidiger Jan Paul van Hecke (€60m von Brighton) steckten die "Spurs" beinahe 360 Millionen Euro allein in vier Schlüsselspieler. Insgesamt belaufen sich international die Ausgaben auf unfassbare 2,6 Milliarden Euro.