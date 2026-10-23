oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Gegen SV Ried

Rumpf-Sturm peilt die nächsten drei Punkte an

S
von
GRAZ,AUSTRIA,22.OCT.26 - SOCCER - UEFA Europa League, SK Sturm Graz vs Olympique de Marseille. Image shows Luca Weinhandl (Sturm). Photo: GEPA pictures/ Avni Retkoceri
© GEPA pictures
Trotz neun Ausfällen ließ Sturm Graz mit dem 1:0 gegen Marseille erneut die Muskeln spielen.
OE24 auf Google bevorzugen

Viel Zeit zur Freude bleibt aber nicht, ab Sonntag wartet mit der SV Ried die nächste Herausforderung. Es ist das Duell Tabellenvierter gegen Fünfter, die Steirer haben drei Punkte Vorsprung.

Auch interessant

Chaos-Auftakt in Phillip Island: Bezzecchi trotzt Crash & holt Bestzeit!

Roma-Match im Visier: Alaba kämpft um schnelles Serie-A-Comeback

Schwarz fordert Odermatt: Sölden-Rechnung endlich begleichen

"Was die Mannschaft in der momentanen Konstellation leistet, ist unglaublich und gibt Genugtuung", erklärte Trainer Fabio Ingolitsch. Unter den neun Fehlenden sind auch Schlüsselspieler wie Keitshvili, Jatta oder der beim Aufwärmen verletzte Heil.

Zeigen auf: Diakité und Weinhandl

Die zwei wichtigsten Akteure aktuell enttäuschen aber weiterhin nicht. Der 17-jährige Luca Weinhandl bewies mit starkem Zweikampf und anschließendem Assist erneut, dass er im Profi-Fußball angekommen ist.

Seinen Pass vollendete Oumar Diakité mit Tor Nummer sieben im siebten Spiel. Der 22-Jährige ging zudem zur Halbzeit runter, ist für Ried also topfit. Die Grazer gewannen diese Saison auch nur ein Duell (0:3 bei Salzburg) nach Europacup nicht.

Die letzten vier Duelle mit den Wikinger wurden ebenso gewonnen, allerdings ist das Team von Mario Despotovic in Topform. Drei Siege am Stück und ein 1:1 gegen Salzburg, mit drei verschiedenen Systemen, unterstreichen deren Variabilität.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brand in Wien-Favoriten: Zwei Schwangere und Kind im Spital

Sturm Graz empfängt Ried nach Marseille-Coup

Formel 1: Verstappen & Perez mit RB-Doppelsieg in Japan

81-jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Bankräuber hinterließ eigenen Namen

Brisantes Wiedersehen: WAC-Coach Schmid fordert Ex-Klub Hartberg!

Scheiblehner fordert Reaktion: GAK will ersten WSG-Heimsieg verhindern

Rumpf-Sturm peilt die nächsten drei Punkte an

Roma-Match im Visier: Alaba kämpft um schnelles Serie-A-Comeback

"Piggy Land" – Neos-Politiker Brandstätter attackiert USA