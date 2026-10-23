Rumpf-Sturm peilt die nächsten drei Punkte an

Trotz neun Ausfällen ließ Sturm Graz mit dem 1:0 gegen Marseille erneut die Muskeln spielen.

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Viel Zeit zur Freude bleibt aber nicht, ab Sonntag wartet mit der SV Ried die nächste Herausforderung. Es ist das Duell Tabellenvierter gegen Fünfter, die Steirer haben drei Punkte Vorsprung.

"Was die Mannschaft in der momentanen Konstellation leistet, ist unglaublich und gibt Genugtuung", erklärte Trainer Fabio Ingolitsch. Unter den neun Fehlenden sind auch Schlüsselspieler wie Keitshvili, Jatta oder der beim Aufwärmen verletzte Heil.

Zeigen auf: Diakité und Weinhandl

Die zwei wichtigsten Akteure aktuell enttäuschen aber weiterhin nicht. Der 17-jährige Luca Weinhandl bewies mit starkem Zweikampf und anschließendem Assist erneut, dass er im Profi-Fußball angekommen ist.

Seinen Pass vollendete Oumar Diakité mit Tor Nummer sieben im siebten Spiel. Der 22-Jährige ging zudem zur Halbzeit runter, ist für Ried also topfit. Die Grazer gewannen diese Saison auch nur ein Duell (0:3 bei Salzburg) nach Europacup nicht.

Die letzten vier Duelle mit den Wikinger wurden ebenso gewonnen, allerdings ist das Team von Mario Despotovic in Topform. Drei Siege am Stück und ein 1:1 gegen Salzburg, mit drei verschiedenen Systemen, unterstreichen deren Variabilität.