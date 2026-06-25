Samsung Galaxy A27 bekommt sechs Jahre Updates

Samsung bringt ein neues Smartphone für die A-Serie heraus. Das neue Galaxy A27 5G bekommt KI-Funktionen, ein größeres Display und jahrelang Updates.

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Samsung bringt ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den Markt. Das Galaxy A27 5G will mit einem größeren Display, zusätzlichen KI-Funktionen und einem langfristigen Software-Support auf sich aufmerksam machen.

Das Gerät erscheint offiziell in Österreich am 3. Juli. Bei ausgewählten Händlern startet der Vorverkauf schon am 26. Juni. Die Preise starten bei etwa 350 Euro und unterscheiden sich je nach Speichergröße.

Frontkamera unter Bildschirm

Das neue Smartphone ist der Nachfolger vom Galaxy A26 5G und bekommt einige technische Verbesserungen. Als Display verbaut Samsung ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Durch den Bildschirm können Animationen, Scrollbewegungen und Spiele flüssiger dargestellt werden.

Zusätzlich findet man auf dem Display keine auffällige Kamerakerbe mehr. Samsung setzt nämlich auf ein Infinity-O-Display. Dabei befindet sich die 12 Megapixel-Frontkamera in einer kleinen Aussparung direkt im Bildschirm. Laut Samsung hat sie nun einen größeren Helligkeitsumfang und kann auch bei schwierigen Lichtbedingungen natürliche Bilder aufnehmen.

Größerer Display

Zudem sind die Displayränder schmaler und bieten noch mehr nutzbare Bildschirmfläche an. Das Design erhält auch ein Update. Das Smartphone ist 7,8 Millimeter dick und vergleichsweise schlanker als die Konkurrenz. Wie der Hersteller angibt, soll das Gerät besser in der Hand liegen und angenehmer im Alltag genutzt werden.

Angetrieben wird das Galaxy A27 5G von einem Snapdragon-6-Gen-3-Prozessor, der im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Dieser soll bei alltäglichen Anwendungen eine flüssige Bedienung ermöglichen, so Samsung.

Das Smartphone hat auch verbesserte Grafikleistung und Speicheranbindung, wodurch Gaming und Streaming besser funktionieren sollen.

Neue KI-Funktionen

Das wichtigste Thema des Galaxy A27 5G: die neuen Funktionen der künstlichen Intelligenz. Die Google-Suchfunktion "Circle to Search" kann jetzt mehrere Objekte eines Bildes erkennen. In einem einzigen Suchvorgang können Nutzer etwa Kleidungsstücke und Accessoires untersuchen. Besonders wird die Funktion mit der Verknüpfung von virtuellen Anproben. Dadurch können bestimmte Kleidungsstücke virtuell ausprobiert werden. Damit will Samsung jene Kunden ansprechen, die vor allem online ihre Kleidung kaufen und entdecken.

Die Bildbearbeitung erhält ebenfalls ein KI-Update. Der Objekt-Radierer soll störende Elemente noch genauer entfernen können. Die Bildbearbeitung soll damit noch natürlicher wirken.

Wer auf die Sprachtranskription von Samsung setzt, der kann sich ebenfalls über Neuerungen freuen. Sprachaufnahmen können während der Umwandlung in Text direkt übersetzt werden. Laut Samsung werden insgesamt 22 Sprachen unterstützt. Somit könnten Meetings, Vorträge oder Interviews vereinfacht werden.

Sechs Jahre Sicherheitsupdates

Samsung setzt auf mehrere KI-Assistenten. Neben Google Gemini kommt auch Perplexity und Samsungs eigener Sprachassistent Bixby zum Einsatz. Damit sollen Einstellungen und Gerätefunktionen über die Sprache gesteuert werden. Dank einer weiteren Neuerung sollen die KI-Funktionen auch in Galaxy-Apps eingesetzt werden. Unter anderem soll die Galerie stärker mit ihnen zusammenarbeiten. Samsungs Ziel: Die Nutzung vereinfachen und Aufgaben schneller erledigen lassen.

Der koreanische Tech-Riese betont besonders die langfristige Software-Unterstützung. Käufer sollen bis zu sechs Generationen Android- und One-UI-Updates sowie bis zu sechs Jahre Sicherheitsupdates erhalten. In der Mittelklasse sind derart lange Update-Zeiträume keine Besonderheit, sondern ein wichtiges Kaufargument.

Das Galaxy A27 5G erscheint in Österreich in den Farben Black, Blue und Light Pink. Mit großem Display, modernen KI-Funktionen und langfristigem Software-Support versucht Samsung, seine Position im stark umkämpften Mittelklasse-Segment auszubauen. Die Integration künstlicher Intelligenz bringt frühere Premium-Funktionen in günstigere Geräte.