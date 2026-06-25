Hitze zerstört Akku
Temperaturgrenze: Wann Ihr Apple-Gerät den Geist aufgibt
Wenn extrem heiße Tage anstehen, wird das für viele Smartphones zur echten Belastungsprobe. Apple gibt für das iPhone und das iPad offiziell eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 35 Grad Celsius für die reguläre Nutzung an, wie das Portal "Chip.de" berichtet. In der prallen Sonne, im geparkten Auto oder auf stark aufgeheizten Flächen wird diese Grenze jedoch oft schon an mäßig warmen Tagen schnell überschritten. Bei Außentemperaturen von mehr als 35 Grad wird es für die Apple-Geräte sogar ohne direkte Sonneneinstrahlung rasch kritisch.
Auch interessant
Gefahr für den iPhone-Akku
Nach Angaben von Apple ändert sich das Verhalten der Geräte deutlich, wenn sie außerhalb des vorgesehenen Temperaturbereichs verwendet werden. Besonders brisant: Eine Nutzung bei derart hohen Temperaturen kann die Batterielaufzeit dauerhaft verkürzen. Wichtig ist dabei, dass stets die Umgebungstemperatur gemeint ist. Liegt ein iPhone etwa direkt in der Sonne oder hinter einer Windschutzscheibe, heizt es sich wesentlich stärker auf, als die reine Lufttemperatur vermuten lässt.
Schutzmaßnahmen drosseln die Leistung
Wird ein iPhone oder iPad zu warm, greifen sofort intern Schutzmaßnahmen. Der Ladevorgang wird dann verlangsamt oder stoppt komplett, während das Display dunkler wird oder sich ganz ausschaltet. Zudem können der Blitz, die Kamerafunktionen, die Mobilfunkleistung sowie die Performance in Spielen und Apps vorübergehend stark eingeschränkt sein. Besonders heikel wird es, wenn mehrere Belastungen aufeinandertreffen – etwa direkte Sonneneinstrahlung gepaart mit Navigation im Auto, kabellosem Laden oder einem laufenden Softwareupdate.
Richtiges Verhalten bei großer Hitze
Um Schäden zu vermeiden, weist Apple ausdrücklich darauf hin, die Geräte niemals im geparkten Auto, hinter der Windschutzscheibe oder in der prallen Sonne liegen zu lassen. Bei großer Hitze ist es zudem ratsam, auf grafikintensive Spiele, längere Videoaufnahmen und das kabellose Laden zu verzichten. Erscheint auf dem Display eine Temperaturwarnung, sollte das Gerät umgehend ausgeschaltet und in eine kühlere Umgebung gebracht werden. Der Kühlschrank ist dafür jedoch tabu – stattdessen empfiehlt sich ein schattiger Ort bei normaler Raumtemperatur.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden