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Hinrichtung überlebt

Satanistin (50): Pizza für Obdachlose statt Henekersmahlzeit

Frau mit lockigem Haar posiert für ein polizeiliches Erkennungsfoto vor Messlatte.
© APA/AFP/Tennessee Department of
Am Vorabend ihrer gescheiterten Hinrichtung verzichtete die US-Amerikanerin Christa Pike laut einem "New-York-Times"-Bericht auf ihre letzte Mahlzeit.
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Stattdessen habe sie darum gebeten, die dafür vorgesehenen 20 Dollar für Pizza für Obdachlose in der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee zu verwenden. Pike sollte am Mittwoch hingerichtet werden, überlebte allerdings zwei Giftspritzen. Die 50-Jährige war laut ihren Anwälte zuletzt weiter bewusstlos und wird beatmet.

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Pike war 1996 für den Mord an der 19 Jahre alten Colleen Slemmer zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. 1995 hatten drei Teenager das Opfer in einem abgelegenen Gebiet nahe der University of Tennessee in Knoxville gefoltert und getötet. Während ihrer Haftzeit wurde Pike US-Medien zufolge nach einem Angriff auf eine Mitgefangene in einem separaten Fall wegen versuchten Mordes verurteilt.

Warum Pike die Hinrichtung trotz zweier Dosen des Medikaments Pentobarbital überlebte, ist weiterhin unklar. Durch den Fall ist in den USA erneut eine hitzige Debatte um die Todesstrafe und die Art der Vollstreckung entbrannt. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee kündigte zuletzt seinen Rücktritt an. Es gibt auch wachsende Kritik an der Qualifikation und Ausbildung des an der Hinrichtung beteiligten Personals.

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