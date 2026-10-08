Schon jetzt! Weihnachts-Wahnsinn im Handel startet

Fast 80 Tage sind es noch bis das Christkind kommt. Doch in den ersten Geschäften gibt es bereits jetzt Deko, Adventkalender und Schoko-Nikoläuse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für manche kann das Fest der Liebe bekanntlich nicht früh genug zelebriert werden. Der oe24-Check in drei Filialen (Thalia, TK Maxx, Billa) zeigt jedenfalls, dass das Weihnachtsgeschäft bereits anrollt.

Dass der Handel das Weihnachtsgeschäft bereits so früh startet, liegt auf der Hand. Im Vorjahr lag alleine im Dezember der Mehrumsatz im Handel bei 1,19 Milliarden Euro. Einige Branchen - etwa Süßwaren - erzielen in den Monaten von September bis Dezember fast die Hälfte ihres Umsatzes.

Auch Weihnachts-Deko gibt es schon © oe24

Ein früher Beginn des Weihnachtsverkaufs minimiert zudem das Risiko für Umsatzausfälle, etwa, wenn der Dezember extream kalt wird und der stationäre Handel nachlässt.

Adventkalender verschiedener Marken. © oe24

Fünf Prozent greifen bereits zu

Laut Umfragen stört es allerdings über 70 Prozent der Kundinnen und Kunden, dass es beispielsweise bereits im Spätsommer Weihnachtsgebäck gibt. Aber: Knapp fünf Prozent greifen hier bereits im September zu.

Grund genug also für die Läden, dem Weihnachtssortiment frühzeitig den roten Teppich auszurollen.