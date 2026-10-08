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Countdown

Schon jetzt! Weihnachts-Wahnsinn im Handel startet

Milka-Weihnachtsartikel im Supermarkt
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Fast 80 Tage sind es noch bis das Christkind kommt. Doch in den ersten Geschäften gibt es bereits jetzt Deko, Adventkalender und Schoko-Nikoläuse.
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Für manche kann das Fest der Liebe bekanntlich nicht früh genug zelebriert werden. Der oe24-Check in drei Filialen (Thalia, TK Maxx, Billa) zeigt jedenfalls, dass das Weihnachtsgeschäft bereits anrollt.

Dass der Handel das Weihnachtsgeschäft bereits so früh startet, liegt auf der Hand. Im Vorjahr lag alleine im Dezember der Mehrumsatz im Handel bei 1,19 Milliarden Euro. Einige Branchen - etwa Süßwaren - erzielen in den Monaten von September bis Dezember fast die Hälfte ihres Umsatzes.

Regale mit Weihnachtsdekoration
Auch Weihnachts-Deko gibt es schon © oe24

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Ein früher Beginn des Weihnachtsverkaufs minimiert zudem das Risiko für Umsatzausfälle, etwa, wenn der Dezember extream kalt wird und der stationäre Handel nachlässt.

Adventskalender verschiedener Marken
Adventkalender verschiedener Marken. © oe24

Fünf Prozent greifen bereits zu

Laut Umfragen stört es allerdings über 70 Prozent der Kundinnen und Kunden, dass es beispielsweise bereits im Spätsommer Weihnachtsgebäck gibt. Aber: Knapp fünf Prozent greifen hier bereits im September zu.

Grund genug also für die Läden, dem Weihnachtssortiment frühzeitig den roten Teppich auszurollen.

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