Senioren-Abzocke! "Plötzlich Prinzessin"-Star wegen Betrugs angeklagt

Der frühere Kinderstar Erik von Detten steht wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht. Ein 85-jähriges Ehepaar wirft ihm und seinem Arbeitgeber vor, es beim Kauf von Goldmünzen um Hunderttausende Dollar geschädigt zu haben.

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Laut der Klage, über die das US-Portal TMZ berichtet, wandten sich Sheila Greenberg (85) und Norman Greenberg (97) im Jahr 2020 an das Edelmetall-Unternehmen Rosland Capital. Auf das Unternehmen waren sie durch einen Fernsehwerbespot aufmerksam geworden. Dort wurden sie mit von Detten in Kontakt gebracht, der für die Firma arbeitet.

Das Ehepaar erklärt, es habe dem ehemaligen Schauspieler mitgeteilt, wenig über Gold zu wissen, aber über rund zwei Millionen Dollar an Altersvorsorge zu verfügen. Von Detten habe mit seinem Wissen über Edelmetalle überzeugt und angeboten, ihnen zu helfen.

Goldmünzen sollen deutlich überteuert gewesen sein

Die beiden Senioren kauften daraufhin in zwei Bestellungen sogenannte "Lady Liberty"-Goldmünzen im Wert von insgesamt rund zwei Millionen Dollar. Die Münzen seien allerdings nicht direkt an sie geliefert, sondern in einem Lagerhaus aufbewahrt worden.

Die Kläger erklären, sie haben dem ehemaligen Schauspieler mitgeteilt, wenig über Gold zu wissen, aber über rund zwei Millionen Dollar an Altersvorsorge zu verfügen. © Variety via Getty Images

Später habe das Ehepaar nach eigenen Angaben festgestellt, dass die Münzen deutlich weniger wert waren als der bezahlte Preis. Laut Klage investierten die Greenbergs insgesamt rund 2,1 Millionen Dollar, während der tatsächliche Wert der Münzen nur etwa 1,3 Millionen Dollar betragen habe.

Den entstandenen Schaden beziffern sie auf rund 900.000 Dollar. Sie fordern vor Gericht Ersatz und zusätzliche Strafzahlungen. Die Vorwürfe sind Teil einer Klage und bislang nicht als erwiesen festgestellt.

Arbeitgeber meldete Insolvenz an

Neben von Detten richtet sich die Klage auch gegen Rosland Capital, ein Unternehmen für den Handel mit Edelmetallen. Die Firma meldete wenige Monate nach Einreichung der Klage Insolvenz an.

Von Detten wurde als Kinderdarsteller bekannt und war unter anderem in Produktionen für ein junges Publikum zu sehen. Heute arbeitet er im Edelmetallgeschäft.