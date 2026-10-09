Sensationell: Hotel zahlt Sprit der Gäste

Für viele Auto-Urlauber beginnen die Ferien mit Frust, denn Tankpreise auf Rekordniveau sorgen für hohe Kosten. Ein Hotel in Warnemünde hilft Gästen jetzt mit einem ungewöhnlichen Rabatt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Deutschland. Hohe Kraftstoffpreise trüben oft die Urlaubslaune. Um dem entgegenzuwirken, bietet das Vier-Sterne-Wellnesshotel "Warnemünder Hof" in Warnemünde seinen Gästen einen Tank-Rabatt an: Bei mindestens drei Übernachtungen wird die Hinfahrt erstattet, ab sechs Nächten sogar An- und Abreise, wie die "Ostsee-Zeitung" online berichtet. Etwa 10 bis 20 Prozent der Gäste nehmen dieses Angebot bereits an.

Cleveres Kalkül für Direktbuchungen

Die Aktion gilt exklusiv für Buchungen über die hoteleigene Website. Das schützt das Hotel vor hohen Provisionskosten, die sonst bei Vermittlungs-Plattformen wie etwa "Booking" anfallen würden. Hoteldirektor Frank Martens verdeutlicht: Bei 500 Kilometern Anreise zahlt das Hotel 77 Euro Erstattung, während eine Buchungsplattform rund 135 Euro Provision kosten würde. Branchenweit verlangen große Portale oft mindestens 15 Prozent Vermittlungsgebühr.

Klare Regeln und faire Konditionen

Berechnung: Als Grundlage dient die kürzeste Google-Maps-Strecke. Kalkuliert wird mit einem Verbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometern sowie Spritpreise von 2,20 Euro für Benzin und 2,30 Euro für Diesel.

E-Autos: Fahrer von Elektrofahrzeugen können direkt am Hotel kostenlos laden.

Mitarbeiter: Auch die Belegschaft profitiert mit Deutschland- und Azubi-Tickets sowie einem Benzinkostenzuschuss.

Laut dem deutschen Statistischen Bundesamt nutzen rund 60 Prozent der Reisenden das Auto – ein Potenzial, das das Warnemünder Hotel mit dieser Aktion geschickt für sich nutzt.