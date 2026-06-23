Ski-Legende Bode Miller festgenommen

Der ehemalige US-Ski-Star Bode Miller wurde in den USA festgenommen. Dem Olympiasieger und Ex-Weltmeister droht wegen des Vorwurfs von Drogenbesitzes nun ein Gerichtsverfahren.

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Der ehemalige Weltklasse-Skiläufer Bode Miller wurde festgenommen. Dem 48-Jährigen droht nun ein Prozess und er muss vor Gericht.

Das berichtet unter anderem das US-Portal "TMZ Sports". Demnach sei Miller bereits am Samstag, 6. Juni in Haft genommen worden. Er werde im US-Bundesstaat Idaho angeklagt und müsse sich vor Gericht verantworten. Für den ehemaligen Top-Athleten steht bereits der nächste wichtige Termin an: Am Mittwoch, 29. Juli soll es zu einer Anhörung des Olympiasiegers vor Gericht kommen.

Kaution nach Drogenvorwurf

Dem US-Amerikaner wird konkret der Besitz von Betäubungsmitteln und Drogenutensilien vorgeworfen. Der Ex-Sportler reagierte bereits auf die Anschuldigungen: Er habe sich in beiden Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Nach einer Kautionszahlung von 5.000 Dollar wurde er vorläufig freigelassen, das Verfahren gegen Miller läuft trotzdem weiter.

Große Karriere im Ski-Zirkus

Miller zählte vor allem zu Beginn des neuen Jahrtausends zu den besten Skifahrern der Welt. Neben Olympia-Gold 2010 holte er drei Silbermedaillen und zweimal Bronze, hinzu kommen vier Weltmeistertitel und zwei große Kristallkugeln. Miller hatte seine Ski-Karriere 2017 beendet.