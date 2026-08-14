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Sommer vorbei? ORF-Experte Wadsak lässt aufhorchen

Ein Mann im blauen T-Shirt steht im Sonnenschein vor grünen Bäumen und spricht in die Kamera.
© Facebook
Am Montag kommt es zum Temperatursturz.
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Österreich steht vor einem hochsommerlichen Wochenende mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 37 Grad. Doch bereits ab Sonntag beginnt sich die Wetterlage zu verändern. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak blickt in einem aktuellen Video auf die kommenden Tage – und macht spricht dabei Klartext.

Für den Freitag erwartet Wadsak nahezu ideales Badewetter. "Heute Freitag, strahlend blauer Himmel, da ist keine Wolke. Es bleibt den ganzen Tag sonnig, da kann nichts passieren", sagt der Wetterexperte. Besonders heiß wird es im Westen: In Tirol und Vorarlberg sind bis zu 35 Grad möglich, im Osten werden etwa 30 Grad erreicht.

Auch am Samstag bleibt die Hitze bestehen. "Morgen Samstag hält das Wetter genauso durch. Die Hitze kommt dann auch wieder in den Osten. Wir haben morgen bis zu 35 Grad in weiten Teilen Österreichs. Es bleibt gewitter- und regenfrei. Die Trockenheit hält an", erklärt Wadsak.

Wetter-Sturz

Am Sonntag erreicht die Hitze zunächst sogar einen Höhepunkt. Im Osten und Süden bleibt es laut Wadsak noch lange sonnig, dort sind bis zu 37 Grad möglich. Gleichzeitig kündigt sich im Westen bereits die Wetterwende an: "Sonntag beginnt ein Wetter-Umschwung."

Vor allem in Tirol und Vorarlberg wird es ab Mittag unbeständiger. "Achtung im Westen, spätestens zu Mittag gibt es in Vorarlberg und Tirol erste Regenschauer. Am Nachmittag geht die Temperatur dann auch zurück", warnt Wadsak.

Am Montag erfasst die Wetteränderung schließlich große Teile des Landes. "Am Montag wird es im Großteil Österreichs regnen. Die Temperaturen gehen auch zurück." Damit endet vorerst die extreme Hitzephase der vergangenen Tage.

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Sommer gibt noch lange nicht auf

Eine längere Abkühlung bedeutet das allerdings offenbar nicht. Bereits ab Mittwoch zeichnet sich laut Wadsak wieder eine deutliche Wetterbesserung ab. "Ab Mittwoch schaut es aber schon wieder super sonnig, warm und teilweise auch heiß aus", sagt der Meteorologe.

Sein Fazit fällt deshalb eindeutig aus: "Der Sommer, der gibt noch lange nicht auf." Nach einer kurzen, wechselhafteren Phase könnte Österreich damit schon in der kommenden Woche wieder von Sonne und sommerlichen Temperaturen profitieren.

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