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Emotionale Botschaft

Sorge um Messi-Vater: US-Coach unterstützt Argentinien-Star

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US-Trainer Mauricio Pochettino hat die Pressekonferenz vor dem zweiten Fußball-WM-Spiel gegen Australien für emotionale Worte an seinen ehemaligen Spieler Lionel Messi genutzt.
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"Ich möchte ihm all meine Unterstützung zusenden, weil er in einer schwierigen familiären Situation ist", sagte Pochettino. "Ich möchte seiner Familie meine besten Wünsche übermitteln." Hintergrund dieser Aussagen ist, dass Messis Vater nach Angaben der Familie "unter medizinischer Beobachtung" steht.

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Er verpasste deshalb auch das erste WM-Spiel und die drei Tore seines Sohnes gegen Algerien (3:0). Pochettino und Messi arbeiteten in der Saison 2021/22 bei Paris Saint-Germain zusammen. Der Trainer des WM-Gastgebers ist ebenfalls Argentinier. Er würde bei diesem Turnier "mein Leben für Amerika geben".

Eine Lobeshymne auf sein Heimatland gab es von Pochettino dennoch. "Ich bin Argentinier und habe die Leistung gegen Algerien sehr genossen", sagte der 54-Jährige. Argentinien habe "ein großartiges Team", Trainer Lionel Scaloni sei der beste Trainer bei dieser WM. "Die Fans sind außergewöhnlich. Und die Kirsche obendrauf ist Messi."

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