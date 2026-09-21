Spanier attackieren Olise: ""Am Rande der Respektlosigkeit""

Michael Olise sorgt mit seinem Oktoberfest-Auftritt für Diskussionen. Ein spanischer Sportjournalist kritisiert den Bayern-Star wegen seines auffälligen Wiesn-Outfits.

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Das Foto vom Oktoberfest sorgt bei Michael Olise für Diskussionen. Der Bayern-Star erschien beim traditionellen Wiesn-Besuch des Rekordmeisters zwar in Lederhose, fiel dabei aber mit einem auffälligen blauen Hut und seiner Frisur auf, die große Teile seines Gesichts verdeckte.

Kritik am Wiesn-Auftritt

Für den spanischen Sportjournalisten José I. Araoz war der Auftritt Anlass für deutliche Kritik. Er reagierte mit ungewöhnlich scharfen Worten auf das Foto.

"Am Rande der Respektlosigkeit. So trat Michael Olise beim Oktoberfest auf. Mit diesem Hut, der nichts mit der Tradition des Festes zu tun hat, und indem er sein Gesicht mit seiner Frisur bedeckt. Ich verstehe, dass er nicht der Freundlichste in Interviews ist, auch dass ihm Kameras nicht so liegen … Aber so zu einer Feier der Community deines Vereins zu gehen … Manchmal muss man das Image mal ruhen lassen", schrieb Araoz.

Damit steht einmal mehr Olises Auftreten abseits des Platzes im Mittelpunkt. Der 24-Jährige gilt beim FC Bayern seit Längerem als ausgesprochen zurückhaltender Charakter. Während seine Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft von Mitspielern und Verantwortlichen regelmäßig positiv beschrieben wird, sorgt sein öffentliches Auftreten zunehmend für Diskussionen.

Hamann kritisiert Medienauftritte

Auch Dietmar Hamann hatte sich zuletzt kritisch über Olises Umgang mit öffentlichen Terminen geäußert. Der Sky-Experte stellte die Frage, wie lange der FC Bayern das Verhalten seines Offensivspielers akzeptieren werde.

"Die Frage ist, was die Bayern irgendwann sagen. Ich habe das Gefühl: Der verweigert ja alles. Wenn man sich Kane anschaut, der ist ja ein Sympathieträger. Von Olise wissen wir wenig bis nichts", erklärte der ehemalige Bayern-Profi.

Dabei ist Olise keineswegs grundsätzlich ein Spieler, der Interviews verweigert. Aus seiner Zeit beim FC Reading existieren Auftritte, bei denen der damals 18- oder 19-Jährige Fragen ausführlicher beantwortete und klassische Medientermine absolvierte.

Verhalten wird stärker beobachtet

Seit seinem Wechsel nach München zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Bereits bei seiner offiziellen Vorstellung im August 2024 wurde deutlich, dass Olise kein Freund großer Worte ist. Der Termin dauerte gerade einmal rund sechs Minuten, seine Antworten fielen ausgesprochen knapp aus. Seine zurückhaltende Art entwickelte sich damals schnell zu einem Running Gag.

Auch später sorgten einzelne Situationen für Aufmerksamkeit. Sein betont lässiger Auftritt bei einem Termin mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde ebenso diskutiert wie seine Weigerung, nach dem 7:0 gegen Union Berlin das vorgesehene "Man of the Match"-Interview zu geben.

Team und Verantwortliche schwärmen

Lange wurde diese Art vor allem als Teil von Olises Persönlichkeit betrachtet. Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany stellte sich mehrfach hinter seinen Spieler und betonte, dass innerhalb der Mannschaft jeder von seiner Art profitiere.

Ein grundsätzliches Problem zwischen Olise und dem FC Bayern ist bislang nicht belegt. Im Gegenteil: Mannschaft und Verantwortliche äußern sich regelmäßig positiv über den Franzosen.

Dennoch zeigt die aktuelle Debatte rund um das Oktoberfest-Foto, dass sein öffentliches Auftreten inzwischen genauer beobachtet wird. Je größer Olises sportlicher Stellenwert beim FC Bayern wird, desto stärker rückt offenbar auch sein Verhalten abseits des Rasens in den Fokus.