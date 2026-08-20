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Stall in Vollbrand: Feuer drohte auf Wald überzugreifen

Ein Haus in St. Veit im Pongau steht nachts in Flammen, umgeben von Rauch und Feuer.
© FF St. Veit im Pongau
In St. Veit im Pongau ist in der Nacht auf Donnerstag ein ehemaliger Stall in Brand geraten.
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Sbg. In St. Veit im Pongau ist in der Nacht auf Donnerstag ein ehemaliger Stall in Brand geraten. In dem Gebäude waren eine Werkstatt, Gasflaschen und ein Holzlager untergebracht. Schon bei der Anfahrt der Feuerwehr konnte heller Feuerschein wahrgenommen werden. Die Flammen hatten sich bereits auf eine Wiese ausgebreitet, starker Funkenflug bedrohte zudem zwei angrenzende Wohnhäuser. Der Einsatzleiter löste daher schließlich Alarmstufe 4 - also einen Großbrandeinsatz - aus.

Brennendes Gebäude bei Nacht, Feuerwehrleute versuchen den Brand zu löschen.
© FF St. Veit im Pongau

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Pongau in einer Aussendung mitteilte, gelang es fünf Feuerwehren mit rund 135 Männern und Frauen unter schwerem Atemschutz, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Wasser kam zunächst von einem Löschteich, später über eine Leitung, die von einem Bach zum Feuer gelegt werden musste. Der Schwerpunkt der Löscharbeiten lag zunächst auf dem Schutz der Wohnhäuser und der Verhinderung eines größeren Flurbrands im nahen Wald. Ein Löschen im Stallgebäude selbst war durch die Intensität des Brandes nicht möglich. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Feuerwehr bekämpft nächtlichen Hausbrand, starke Rauchentwicklung in St. Veit im Pongau.
© FF St. Veit im Pongau

Zwei Stunden nach der Alarmierung konnte gegen 1.30 Uhr "Brand aus" gemeldet werden. Um Wasserreserven für die Brandwache vor Ort zu haben, wurde der Löschteich vom Bach aus wieder aufgefüllt. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt, die Höhe des Schadens und die Ursache für das Feuer waren zunächst nicht bekannt.

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