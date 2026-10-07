Star-Schauspieler wirbt für AfD-Verbot

Schauspieler und Autor Sky du Mont hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen, ein rechtliches Verbot der AfD zu prüfen.

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"Die AfD ist keine normale Partei. Sie hetzt nicht nur, sie mobilisiert gezielt gegen die Grundfesten unserer Demokratie", sagte der 79-Jährige dem Portal "t-online.de" auf die Frage, ob die AfD verboten werden sollte.

"Wenn wir zulassen, dass eine Partei die Abschaffung des Rechtsstaats propagiert, dann haben wir unsere eigene Verfassung verraten", sagte er weiter. Du Mont ist mit der Forderung nicht allein. Entertainer Hape Kerkeling bekräftigte zum Tag der Deutschen Einheit seine Aufforderung nach dem Anstoß eines Verbotsverfahrens gegen die AfD. "Es bleibt die Aufgabe des Staates, uns zu schützen. Daher fordere ich die verantwortlichen Politiker auf: Handelt jetzt! Leitet die überfällige Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die rechtsextremistische AfD ein", sagte Kerkeling in einem über Instagram verbreiteten Video.

Du Mont stärkte Kerkeling auf Instagram den Rücken

Er sei überwältigt von unzähligen berührenden Reaktionen auf seine Rede im Thüringer Landtag, sagte er. Kerkeling hatte dort bei einer Anhörung zum Für und Wider eines AfD-Verbotsverfahrens gesprochen. "Wir sind in Deutschland an einem Punkt angekommen, an dem es Mut und Kraft kostet, für unsere freiheitliche Gesellschaft einzutreten." Du Mont hatte den Post mit den Worten kommentiert: "Ich bin entsetzt über die offenen, hasserfüllten Kommentare. Ich schäme mich, dass so etwas, nach unserer Geschichte, wieder möglich ist."